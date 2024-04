AutoFlight livre son premier taxi aérien électrique à un client japonais

Un Prosperity pour un client japonais

AutoFlight a franchi une étape importante en livrant officiellement son premier Prosperity à un client japonais, marquant ainsi la première livraison au monde d'un aéronef ADAVe (eVTOL) civil de la classe de la tonne. Ce Prosperity de cinq places a été remis au client, un opérateur pionnier de la mobilité aérienne avancée (AAM) au Japon. L'opérateur, qui sera identifié en temps voulu, élabore actuellement des plans pour des vols de démonstration ADAVe à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka en 2025, ainsi que pour un déploiement plus large de l'AAM au Japon.

CarryAll certifié par la CAAC

De son côté le CarryAll d'AutoFlight, la variante cargo de Prosperity, a obtenu la Certification de Type (TC) de l'Administration de l'Aviation Civile de Chine (CAAC) le 22 mars 2024. Il s'agit du premier ADAVe de plus d'une tonne au monde à obtenir une certification de type. "La livraison officielle du premier Prosperity à un client marque un nouveau chapitre pour AutoFlight, alors que nous commençons à expédier nos avions électriques innovants sur les marchés mondiaux. De plus, en ce qui concerne le fret, la réception de commandes pour plus de 200 avions CarryAll démontre déjà une très forte demande du marché pour nos produits", a déclaré Tian Yu, fondateur et co-président d'AutoFlight. Les commandes récentes de CarryAll comprennent 30 unités pour ZTO Express, une des plus grandes entreprises de logistique au monde.

Une masse maximale de 2 tonnes

Le CarryAll, d'une masse maximale au décollage de 2 tonnes, fonctionne de manière autonome et à l'énergie électrique. La vérification de sa conformité a porté sur divers aspects, notamment le contrôle des performances, la stabilité, le système de portance/poussée, la résistance structurelle/les pales en composite, le système de batterie, le système avionique, le système électrique et les performances de vol. Le processus d'examen approfondi a comporté des inspections de conformité de la fabrication et l'observation de 46 essais majeurs de vérification de la conformité au niveau de l'équipement, du système et du composant structurel. "De plus, le prototype de certification de navigabilité CarryAll a subi huit tests de conformité majeurs, y compris les performances en plateau, la liaison de données et les fonctions de la station au sol, impliquant 156 vols et dépassant une distance de vol totale de 10 000 km", a commenté le constructeur.

Un précédent vol de démonstration

En février, AutoFlight a présenté le premier vol de démonstration de taxi aérien électrique interurbain au monde entre les villes de Shenzhen et Zhuhai, dans le sud de la Chine. L'avion Prosperity d'AutoFlight a franchi cette étape importante en parcourant de manière autonome les 50 km qui séparent Shenzhen de Zhuhai. Le vol à travers le delta de la rivière des Perles n'a duré que 20 minutes, alors qu'il aurait fallu trois heures en voiture. Il s'agit du premier vol public au monde d'un avion eVTOL sur une route maritime et interurbaine.