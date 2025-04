Aurora et Boeing vont concevoir un avion X dans le cadre du programme SPRINT

HSVTOL et SPRINT

Aurora Flight Sciences, rattachée à Boeing, a récemment terminé les essais de stabilité et de contrôle en soufflerie de son concept de décollage et d'atterrissage verticaux à grande vitesse (HSVTOL). Ces essais constituent une étape clé dans la phase de conception préliminaire du programme SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies) de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Se passer d'une piste en gardant une vitesse élevée

Le programme SPRINT vise à concevoir, construire et faire voler un avion X pour démontrer les technologies clés qui permettent une combinaison transformationnelle de la vitesse de l'avion et d'indépendance par rapport à la piste. En clair, le concept d'Aurora fait appel à la technologie des soufflantes intégrées et à la conception d'une aile mixte pour offrir une capacité évolutive de croisière à 450 KTAS (environ 833 km/h) et de décollage et d'atterrissage à la verticale sur des surfaces non préparées.

Une maquette à 20 %

L'essai en soufflerie, achevé en mars dans la soufflerie V/STOL (DAV, décollage et atterrissages verticaux) de Boeing près de Philadelphie, a utilisé une maquette à l'échelle 20 % pour recueillir des données très utiles à la compréhension du comportement à basse vitesse du profil unique du véhicule, en particulier lors de la transition critique entre le vol vertical et le vol vers l'avant. Ces données serviront à valider les modèles informatiques, à alimenter la base de données du simulateur de vol du programme et à enrichir la base de connaissances de l'équipe en vue de la conception du véhicule à l'échelle réelle.

Vers la conception détaillée

« Cet essai en soufflerie SPRINT a validé nos estimations analytiques des performances de l'avion. Avec la réussite de ces essais de réduction des risques, le programme est prêt à passer à la conception détaillée », a déclaré Larry Wirsing, vice-président du développement de l'avion chez Aurora Flight Sciences. « Aurora et Boeing ont réuni une équipe d'experts de classe mondiale dans le domaine des technologies avancées de sustentation verticale, et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler avec l'équipe gouvernementale pour achever la conception, la construction et les essais en vol de cet avion qui démontrera des capacités révolutionnaires en termes de vitesse, d'agilité et de capacité de chargement. »

Effets de sol et tangage

Le récent essai en soufflerie était le deuxième essai majeur prévu pour la phase de conception préliminaire de l'avion X. Il fait suite à l'essai de l'année dernière sur l'effet de sol de l'année dernière, qui a montré que les effets de succion créés par les ventilateurs de sustentation en vol stationnaire étaient négligeables et que le train d'atterrissage était réglé à la hauteur appropriée pour minimiser la formation de moments de tangage défavorables pendant les opérations au sol.