Aura Aero va présenter son Integral R au marché américain à Sun ‘n Fun

Aura Aero au Sun ‘n Fun Aerospace Expo

Du 1er au 6 avril 2025, le constructeur aéronautique Aura Aero sera à Sun ‘n Fun Aerospace Expo, le deuxième plus grand salon américain dédié à l’aviation légère, à Lakeland en Floride. Pour la première fois, le constructeur présentera au public américain son tout nouvel avion biplace de formation à capacité voltige, Integral R.

Une certification FAA attendue sous peu

Les États-Unis sont un marché majeur pour la famille Integral, avec près de 600 écoles de pilotage agréées par la FAA, plus de 75 000 pilotes et une demande grandissante pour des avions modernes, économiques et ayant des capacités de voltige. Avec l’obtention prochaine de la certification FAA, la famille Integral offre une solution pour un entraînement à la fois classique et électrique -en version Integral E, motorisé par le bloc électrique Safran Electrical & Power-, faisant de cet appareil un concurrent de poids sur le marché américain.

Aura Aero renforce sa présence aux Etats-Unis

Aura Aero renforce actuellement sa présence aux Etats-Unis, où se trouve plus de 50% de sa clientèle, avec l’ouverture prévue cet été, au sein du Centre de Recherche de l’Université Aéronautique Embry-Riddle en Floride, d’un hangar Integral dédié à l’assemblage, à la livraison et au support client pour le marché américain, dans le cadre d’un partenariat avec la première université aéronautique mondiale.

Les premières livraisons aux clients européens débutent

Durant Sun ‘n Fun, Jérémy Caussade, Président et co-fondateur, l’équipe commerciale menée par Drew McEwen, Directeur Commercial, et Antoine Blin, Chief of staff, présenteront, sur le stand MD-029B, leur avion biplace côte à côte nouvellement certifié, spécialement conçu pour la formation, le loisir et la voltige. Integral R a en effet été certifié par l’EASA (Agence de l’Union Européenne pour la Sécurité Aérienne) en décembre dernier, et les premières livraisons aux clients européens sont attendues incessament, tandis que la certification américaine (FAA - Federal Aviation Administration) devrait intervenir cette année. Mike Goulian, champion américain de voltige, est l’ambassadeur officiel pour Integral R en Amérique du Nord.