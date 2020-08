Aura Aero fait voler l'Integral R

F-WJMK

Le premier avion de voltige monoplan à train classique Integral R du jeune constructeur aéronautique toulousain Aura Aero, immatriculé F-WJMK, a décollé à 5 h 30, le 1 juillet 2020. Le vol, d’une durée d’une heure, a permis aux pilotes d’essai Eric Delesalle et Hervé Poulin d’explorer le domaine de vol de l’avion conformément au programme visé.

Une excellente maniabilité

"Les commandes de vol sont remarquablement équilibrées et les efforts sont homogènes en profondeur et en gauchissement. La maniabilité est excellente, cet avion devrait satisfaire les exigences des voltigeurs aguerris,car son comportement est à la fois stable et sûr. Dès qu’on le sollicite un peu, il fait preuve d’un caractère particulièrement joueur, ce qui répond parfaitement aux attentes de nos amis voltigeurs », a estimé Eric Delesalle, pilote d'essais de l'Integral R.

Un "cinquième" premier vol

En fait ce vol du 1er juillet est le cinquième depuis le 22 juin, date exacte du tout premier vol.« Notre premier vol public, qui fait suite au premier vol privé réalisé, lui, le 22 juin, est un jalon important pour le programme Integral aussi bien que pour Aura Aero », a déclaré de son côté Jérémy Caussade, cofondateur d’Aura Aero...

