Aura Aéro dévoile Enbata, son drone MALE souverain, multi-missions

Un drone MALE...

À l’occasion du Salon de l’Aéronautique et de l’Espace, Aura Aero officialise le lancement de son programme ENBATA, conçu pour répondre aux besoins urgents et stratégiques d’un drone MALE européen (Moyenne Altitude Longue Endurance), dont la maquette est présentée sur l’espace du constructeur, situé en zone d’exposition statique extérieure B4.

... Signé Aura Aero

En réponse aux enjeux opérationnels et économiques mis en exergue par les conflits récents, Aura Aero mobilise ses capacités industrielles pour proposer un drone multi-missions, modulaire, à coûts maîtrisés et s’engage sur des solutions de défense aérienne de nouvelle génération. « Aura Aero a été sélectionné par le Ministère des Armées et la Direction générale de l’Armement qui soutiennent la première étape du développement d’un prototype, avec un objectif de vol d’ici fin 2026. Le contexte mondial nous pousse à avancer vite, avec des besoins de défense réels, et nous avons, en France, tous les outils et technologies pour pouvoir y répondre » précise Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’Aura Aero.

ITAR Free, sans composants américains

ENBATA est un drone ITAR Free* développé par Aura Aero, en collaboration avec des partenaires industriels établis (Safran, Thales, Aresia pour ne citer qu'eux). Conçu autour de commandes de vol électriques et s’appuyant sur les fondamentaux digitaux d’Aura Aero, il pourra aussi bien effectuer du renseignement stratégique longue portée (ISR), de la reconnaissance armée, de la guerre électronique, de la surveillance maritime, du relais de communication que des opérations de lutte anti-drones. D’une masse maximale de 2 tonnes, ENBATA peut porter jusqu’à 1 tonne de charge utile et dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 55h.

Une certification duale

Fort des agréments obtenus par Aura Aero, ENBATA est conçu et produit dans un environnement certifié, en coordination avec les autorités de l’aviation civiles et militaires afin d’obtenir une certification duale. Cette approche unique sera prochainement initiée dans le cadre d’un contrat de pré-application en cours de finalisation avec l’EASA, ouvrant la voie à une future certification duale civile militaire qui rendra possible des opérations dans les espaces civils et donc des usages publics (ex : surveillance de feux de forêt, recherche et sauvetage, surveillance aérienne...).

Développer de nouvelles briques technologiques

Le programme capitalise à 100 % sur l’outil industriel déjà construit par Aura Aero et offre ainsi une continuité naturelle entre les deux univers. Il intègre des briques technologiques duales, partagées avec le programme ERA, renforçant la synergie entre les développements civils et militaires. S’y ajoutent les agréments et le savoir-faire d’un constructeur certifié, permettant de produire des drones de grande taille avec les mêmes standards que ceux de l’aviation habitée, tout en développant de nouvelles briques spécifiques à la dronisation. Ces composants sont conçus pour être réutilisables et modulables, ouvrant la voie à une véritable famille de drones et assurant une cohérence industrielle et technologique sur le long terme.