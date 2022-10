Aura Aero annonce 130 lettres d'intention de commande pour l'ERA

130 lettres d'intention de commande...

A l’occasion de la journée des compagnies aériennes, organisé le 22 septembre 2022 à Paris, le constructeur aéronautique français Aura Aero a signé plus de 130 LOI (Lettres d’Intention de commande) avec plusieurs compagnies aériennes internationales, relatives à l’ERA (Electric Regional Aircraft), son avion de transport régional électrique 19 places. Cet événement, organisé à Paris au sein du prestigieux Aéroclub de France, réunissait des compagnies aériennes du monde entier dans le but de présenter ERA et de poursuivre les discussions relatives au développement de l’avion. Les équipes techniques du constructeur prendront en compte les recommandations des compagnies dans le développement de l’avion, dont l’entrée en service est prévue en 2027.

... Par neuf compagnies aériennes

Neuf compagnies ont signé des Lettres d’Intention correspondant aux trois versions, passagers, cargo et VIP, dont : Afrijet (Gabon – 10 appareils), Elitavia (Malte – 20 appareils), DUX (Brésil – 20 appareils), Flying Green (France – 10 appareils), FMS (Suisse - 10 appareils), Twinjet (France – 25 appareils) et trois compagnies qui seront annoncées prochainement. Jérémy Caussade, co-fondateur et président d’AURA AERO, a déclaré : “Nous sommes plus que jamais convaincus de la pertinence de cet avion dans la mise en place d’une aviation décarbonée.” ERA devrait offrir des possibilités de mobilité point à point pour le transport de passagers ou de fret, avec une réduction massive du niveau sonore et une baisse des émissions de CO2, dans l’objectif d’une aviation décarbonée. Le programme ERA totalise à ce jour plus de 330 intentions de commandes.