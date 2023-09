Atterrissage d'urgence d'un Airbus A320 dans un champ en Sibérie

Une panne hydraulique à l'origine de l'atterrissage d'urgence

C'est une panne hydraulique qui a contraint un Airbus A320 russe de la compagnie aérienne Ural Airlines, immatriculé RA-73805, qui reliait la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, à la ville sibérienne d'Omsk avec 167 personnes à bord a effectuer un atterrissage d'urgence dans un champ de Sibérie mardi 12 septembre 2023, a commenté le PDG de la compagnie aérienne, Sergey Skuratov, lors d'une conférence de presse.

Dans un champ dans la région de Novossibirsk, en Sibérie

"Une panne du système hydraulique [de l'avion] s'est produite à l'approche d'Omsk", a-t-il déclaré, précisant que l'avion est équipé de trois systèmes hydrauliques (vert, celui tombé en panne, jaune et bleu) fonctionnant en continu. Selon M. Skuratov, le commandant de bord, craignant une pénurie de carburant, a d'abord décidé de faire atterrir le biréacteur sur un aérodrome de secours, situé à l'extérieur de Novossibirsk. "Le commandant de bord s'est rendu compte qu'il n'y aurait peut-être pas assez de carburant pour faire atterrir l'A320 sur l'aérodrome de déroutement de Novossibirsk. Il a donc décidé de faire atterrir l'avion dans un champ, train d'atterrissage sorti, ce qu'il a fait avec succès", a déclaré M. Skuratov. L'atterrissage a été réalisé près du village de Kamenka, dans la région de Novossibirsk, en Sibérie. 159 passagers et six membres d'équipage se trouvent à bord.

Un précédent avec une collision aviaire

Cet atterrissage n'est pas sans rappeler celui du vol 178, qui vit le 15 août 2019 un A321 de la même compagnie reliant Moscou-Joukovski à Simferopol, en Crimée, réaliser un atterrissage d'urgence, train rentré, dans un champ de maïs situé à quelques kilomètres de la piste de l'aéroport de Joukovski. Le biréacteur avait été victime d'une collision aviaire avec une volée de mouettes au moment du décollage -comme l'A320 du désormais célèbre vol US Airways 1549 aux commandes duquel figurait Chesley "Sully" Sullenberger, mais qui fut victime d'une collision aviaire avec des oies-, ce qui provoqua de graves dysfonctionnements des moteurs. L'atterrissage, réalisé en plein champ de cultures par le commandant de bord, Damir Ioussoupov et son copilote Gueorgui Mourzine, fit soixante-dix blessés légers, dont neuf enfants, parmi les 226 passagers.