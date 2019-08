Ural Airlines reçoit son premier Airbus A320neo

Le 6 août dernier, Ural Airlines a réceptionné un premier A320neo. La compagnie aérienne russe devrait recevoir deux appareils de même catégorie d'ici la fin de l’année. Les Airbus A320neo proviennent du loueur CDB Aviation, une filiale irlandaise à 100% de la China Development Bank, Financial Leasing Co., Limited. L’A320neo d’Ural Airlines est configuré à deux classes, avec huit places en classe affaires et cent soixante-huit en classe économique. Ces nouveaux appareils Airbus sont les premiers à être opérés en Russie et sont équipés de moteurs LEAP-1А de CFM International.

La compagnie basée à Ekaterinbourg utilisera cet appareil sur des liaisons nationales et internationales. « L’Airbus A320neo devrait soutenir les projets d'expansion de la flotte d'Ural Airlines et sera déployé sur son réseau grandissant, avec une augmentation des opérations prévue entre les aéroports internationaux Domodedovo à Moscou et Koltsovo à Ekaterinbourg et les destinations internationales à travers l’Europe et vers la Chine », précise CDB Aviation.

Olga Tushkova, responsable des projets de relations publiques chez Ural Airlines, commente ce premier contrat passé entre les deux sociétés : « Nous sommes ravis et inspirés par le début de notre coopération avec CDB Aviation en ce qui concerne le programme d’expansion de la flotte d'Ural Airlines. La livraison du premier Airbus A320neo équipé du moteur de nouvelle génération LEAP-1A est un événement exceptionnel pour notre société, qui nous permettra d'accroître l'efficacité de notre cœur de métier, le transport de passagers. »

Depuis son entrée en service en 2006, Ural Airlines opère une flotte uniquement constituée d’appareils Airbus. La flotte comprend quarante-cinq appareils de la famille A320, dont vingt-quatre A320, seize A321 et cinq A319. Cependant, la compagnie russe a finalement prévu d'inclure des Boeing 737 MAX 8 dans sa flotte.