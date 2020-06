ATR réalise une percée en Australie

ATR 42-600 et ATR 72-600

Ce n'est pas encore un contrat mais ATR vient de prendre une sérieuse option pour réaliser une très belle percée sur le marché australien avec à la clef une possible commande pour au moins une trentaine d'appareils dans un mixte ATR 42-600/ATR 72-600. REX ou Regional Express, l'un des plus gros opérateurs australiens d'avions régionaux, vient en effet de signer avec ATR un protocole d'accord portant sur l'étude conjointe du remplacement "le plus optimisé possible" de sa flotte qui a compté jusqu'à 43 turbopropulseurs Saab 340, voire même plus dans le passé.

Volet formation

Le protocole d'accord comprend un volet financement et un volet formation. Il s'agit en effet de convertir à l'ATR 42-600 et à l'ATR 72-600 les équipages de REX. Mais, pas seulement. La mise en place d'une formation ab initio fait partie des projets à l'étude. Se posera aussi le volet maintenance ou MRO, ATR ayant sa formule à la carte GMA pour "Global Maintenance Agreement". Si le protocole d'accord se transforme en contrat ferme, il s'agira alors d'une grande première pour l'avionneur franco-italien sur un marché que se partageaient Saab sur le segment des 30 places et Bombardier sur celui des 50 à 70 places.

Skywest Airlines en 2011

C'est Skywest Airlines qui a fait débuter la famille ATR en Australie. La compagnie régionale australienne avait réceptionné son premier ATR 72-500 en 2011 dans le cadre d'un accord de partenariat avec Virgin Australia sur une durée de dix ans. Virgin Australia avait alors indiqué que le parc d'ATR 72-500 pris en location remplacerait progressivement les Embraer E170.