ATR lance la version STOL de l'ATR 42-600

L' ATR 42-600S est lancé. Le conseil d'administration d'ATR a officiellement donné son feu vert à cette version dite "S" pour STOL pour "Short Take-Off and Landing" ou décollage et atterrissage courts. Une série de modifications sur l'avion vont permettre à l'ATR 42-600S de décoller et d'atterrir sur des pistes longues de 800 m seulement, avec 40 passagers à bord dans des conditions de vol standard. Ce lancement s'appuie sur les 20 engagements reçus de la part d'opérateurs et de loueurs dont Elix Aviation Capital et la compagnie aérienne Air Tahiti. L'ATR 42-600S vient élargir le catalogue du constructeur franco-italien qui compte aussi la version cargo de l'ATR 72-600 aux côtés des ATR 42/72-600. La certification est attendue pour le second semestre 2022 avec une première livraison dans la foulée.

"Les principales modifications du 42-600S porteront sur l'introduction d'une gouverne de direction plus grande, qui permettra un contrôle accru de l'avion à basse vitesse. La nouvelle version continuera d'utiliser le même moteur que les ATR 42 et 72. L’ATR 42-600S permettra toutefois aux pilotes de choisir entre la puissance de l’ATR 42 et celle du 72, de sorte que l'avion pourra utiliser une puissance accrue pour exécuter des opérations STOL, ou fonctionner plus efficacement avec moins d'énergie sur des pistes plus longues. L'ATR 42-600S pourra également déployer ses spoilers symétriquement pour améliorer l'efficacité du freinage à l'atterrissage. Il sera en outre équipé d'un système de freinage automatique qui assurera une pleine puissance de freinage dès l'atterrissage", précise ATR qui prévoit "une expansion du marché potentiel de 25 %, en ciblant de nouvelles liaisons ainsi que le segment des avions STOL de 30 places occupé notamment par le Saab 340. Près de 500 aéroports dans le monde disposent d'une piste de 800 à 1 000 m que l'ATR 42-600S pourrait desservir.