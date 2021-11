ATR engrange aussi les contrats au Dubai Airshow 2021

ATR : Mieux qu'Airbus en nombre de contrats annoncés

Bien entendu, les proportions ne sont pas les mêmes, ni les volumes d'avions commandés mais en terme de contrats annoncés, ATR fait mieux qu'Airbus. Cinq pour le premier, quatre pour le second au troisième jour du Dubai Airshow 2021. Le constructeur franco-italien de turbopropulseurs a ainsi vendu 17 appareils et "accroché" un nouveau client au Japon, Toki Air. La quasi-totalité des avions vendus sont des ATR 72-600 acquis par des clients d'ATR qui poursuivent ainsi le renouvellement de leurs parcs : quatre ATR 72-600 pour Binter Canarias (plus une option), trois ATR 72-600 pour Tarom, trois également pour Afrijet et cinq pour Air Corsica.

Air Corsica, cliente de lancement pour le PW127XT

La compagnie régionale est aussi cliente de lancement de l'ATR 72-600 équipé des nouveaux moteurs Pratt & Whitney PW127XT. Elle réceptionnera le premier appareil durant le mois de novembre 2022 et le cinquième en février 2023. Le PW127XT n'étant pas disponible avant, le premier ATR 72-600 commandé par Afrijet n'en sera pas équipé car réceptionné en mai 2022, indique Mark Gaffajoli, président de la compagnie aérienne qui exploite déjà un ATR 72-600 pris en location.

Premier ATR 42-600 STOL au Japon ?

La jeune compagnie aérienne japonaise Toki Air sera peut être le premier opérateur de la version STOL ou décollage et atterrissage court de l'ATR 42-600. ATR et Toki Air ont en effet signé une lettre d'intention qui "ouvre des consultations" pour introduire l'ATR 42-600 au sein de la flotte dont un exemplaire du STOL à qui 800 mètres suffisent avec 40 passagers à bord. Toki Air s'est déjà engagée sur de l'ATR puisqu'elle a pris deux ATR 72-600 en location et qui seront exploités à partir de 2022.