Atlantic Airways met les Féroé en direct de Paris CDG

Une nouvelle destination est accessible en direct depuis peu au départ de Roissy CDG : les îles Féroé. En effet, depuis le 1er juillet, la compagnie nationale de l'archipel propose une route directe vers l'aéroport de Vágar. Cette ligne est opérée en partage de codes avec Air France en A319 configuré en mono-cabine à raison de trois vols hebdomadaires les lundis, mercredis, et vendredis durant l'été (jusqu'au 31 septembre 2019), puis à raison de 2 vols par semaine les lundis et vendredis durant la saison hiver 2019-2020. Le lundi, le vol décolle à 15h30 et atterrit à Vágar à 17h20. Les mercredis et vendredis, le vol décolle à Paris CDG à 17h10 et à 19h00.

"La vocation d'Atlantic Airways est de relier les îles Féroé au monde entier. Toutes les équipes d'Atlantic Airways ont travaillé sans relâche au lancement de ce premier vol reliant la France aux îles Féroé, c'est une journée historique pour la compagnie", se réjouit Jóhanna á Bergi, directrice générale d'Atlantic Airways.

Atlantic Airways est née le 28 mars 1988 à l'aéroport de Vágar. Elle exploite aujourd'hui une flotte de trois avions (2 Airbus A319 et 1 Airbus A320) et deux hélicoptères Leonardo. Avant l'ouverture de Paris, elle desservait des services réguliers entre les îles Féroé et diverses villes du Danemark et les pays voisins (l'Ecosse, l'Islande et la Norvège) toute l'année.