Atlanta, premier aéroport du monde en 2022

Selon les statistiques préliminaires d'ACI (Conseil international des aéroports), le trafic aérien international a poursuivi en 2022 sa reprise post-Covid avec un total qui a presque atteint 7 milliards de passagers. Cela représente une croissance de de 53,5% par rapport à 2021 et un total de 73,8% par rapport au trafic international pré-crise de 2019.

Cinq aéroports américains dans le top 10

Les dix premiers aéroports du monde représentent 10% du trafic global, avec une croissance de 51,7% par rapport à 2021, et un niveau équivalent à 85,9% du trafic global de 2019. L'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta est le premier aéroport du monde avec un total de 93,7 millions de passagers (+23,8%), suivi par Dallas-Fort Worth (73,4 millions de passagers, +17,5%), Denver (69,3 millions de passagers, +17,8%) et Chicago O'Hare (68,3 millions de passagers, +26,5%). Vient ensuite l'aéroport de Dubai (66,1 millions de passagers, +127%), Los Angeles (65,9 millions de passagers, +37,3%), Istanbul (64,3 millions de passagers, +73,8%), Londres-Heathrow (61,6 millions de passagers, +217,7%), New Delhi (59,5 millions de passagers, +60,2%) et Paris CDG (57,5 millions de passagers, +119,4%). Le plus important rétablissement des aéroports du top 10 est venu de Londres-Heathrow. L'aéroport britannique est remonté de la 54eme place mondiale à partir de mars 2022, après deux années de fermeture. A noter aussi que cinq plateformes dans les dix premiers aéroports mondiaux sont américains. Mais ils bénéficient d'une très forte part de trafic domestique (entre 75% et 95% du trafic).

Hong Kong, premier aéroport mondial de fret

Concernant le cargo, les volumes de fret ont baissé en 2022 de 6,7% par rapport à l'année précédente (-1,7% par rapport à 2019) pour atteindre 117 millions de tonnes métriques. Les volumes de fret des dix premiers aéroports ont représenté 27% des volumes mondiaux, soit 30,8 millions de tonnes métriques. Ce chiffre est en retrait de 9,9% par rapport à 2021, mais reste en hausse de 4,1% par rapport à 2019. Cette baisse peut être attribuée aux tensions géopolitiques actuelles et leurs perturbations sur le marché du commerce mondial et la chaîne d'approvisionnement. Avec un total de 4,2 millions de tonnes métriques (-16,4%), l'aéroport de Hong Kong a été en 2022 le premier aéroport du monde pour le cargo. Viennent ensuite l'aéroport de Memphis (4 millions de tonnes métriques, -9,8%) et l'aéroport d'Anchorage (3,5 millions de tonnes, -4,3%).

Atlanta, premier aéroport mondial en mouvements d'avions

En 2022, il y a eu un total de 89 millions de mouvements d'avions dans le monde, soit une croissance de 20,4% par rapport à 2021. Cela représente 82,5% du niveau de mouvements d'avions de 2019. Les dix premiers aéroports mondiaux en termes de mouvements d'avions représentent 7% du trafic global (5,7 millions de mouvements), soit une croissance de 11,4% par rapport à 2021, et un niveau équivalent à 91,5% du nombre des mouvements de 2019. Là encore, c'est Atlanta qui a connu en 2022 le plus grand nombre de mouvements d'avions avec un total de 724 145 mouvements. Il s'agit d'une hausse de 2,3% par rapport à 2021, mais c'est encore en retrait de 19,9% par rapport à 2019. Sur les dix premiers aéroports mondiaux en termes de nombre de mouvements, on retrouve 9 aéroports américains. Hors US, seul Istanbul est dans le top 10 (425 809 mouvements, +52% par rapport à 2021 et +29,1% par rapport à 2019).