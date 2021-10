ASL devient client de lancement d'Universal Hydrogen

ASL devient client de lancement...

Universal Hydrogen (voir A&C n°2753) a annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention avec ASL Aviation Holdings, un groupe mondial de services aéronautiques basé à Dublin, en Irlande. ASL sera un client de lancement mondial d'Universal Hydrogen pour le marché des turbopropulseurs cargo et prévoit d'acheter jusqu'à dix kits de conversion ATR 72 d'Universal Hydrogen pour les installer dans sa flotte existante ou future d'avions turbopropulseurs.

...Des kits de conversion d'Universal Hydrogen

À l'issue d'une étude collaborative du réseau et d'une évaluation des appareils, les kits de conversion d'Universal Hydrogen seront installés dans des avions ATR 72 appartenant à ASL et exploités sur des services pour ses principaux clients dans toute l'Europe. En plus des kits de conversion, ASL a accepté de fournir un ATR 72 à Universal Hydrogen pour l'utiliser comme avion de test et de certification du fret. Dans le cadre des conversions d'avions, Universal Hydrogen et ASL vont également conclure un contrat de services de carburant à long terme. Universal Hydrogen a accepté de fournir de l'hydrogène vert pour alimenter les ATR 72 convertis de la flotte d'ASL.