ASL Airlines relance Perpignan-Oran

ASL Airlines parachève la reconstitution de son réseau vers le Maghreb. A compter du 27 juin, la compagnie française relance sa liaison Perpignan-Oran, qui avait été interrompue pendant la crise du transport aérien international liée à la pandémie de Covid-19.

Neuf liaisons aériennes d'ASL vers l'Algérie

La ligne sera exploitée à raison de deux fréquences par semaine jusqu'au 28 octobre. Les vols seront opérés en Boeing 737-700 et 800 (147 et 186 sièges). Avec la reprise de la ligne Perpignan-Oran, ASL Airlines desservira cet été 5 destinations en Algérie avec 9 liaison aériennes au départ de la France vers les villes algériennes d'Alger, Oran, Constantine, Annaba et Béjaïa.

Cinq villes de province française reliées au Maghreb

Vers le Maghreb, ASL Airlines opérera cet été du 26 mars au 30 octobre des vols au départ de Paris CDG vers Alger (15 vols par semaine), Annaba (2 vols par semaine), Bejaïa (3 vols par semaine) et vers Oujda (2 vols par semaine en juillet et août), au départ de Lyon vers Alger (7 vols par semaine), au départ de Lille vers Alger (3 vols par semaine), vers Oran (jusqu'à 2 vols par semaine), au départ de Mulhouse vers Alger (1 vol par semaine), vers Constantine (1 vol par semaine), au départ de Perpignan vers Oran (2 vols par semaine), au départ de Strasbourg vers Oujda (1 vol par semaine en juillet et août).