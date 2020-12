ASL Airlines accueille le premier Boeing 737-800 cargo sous CTA français

MSN33641. C'est la référence du Boeing 737-800 cargo (F-HIQB) que la compagnie ASL Airlines a reçu dans sa flotte le 9 décembre. Grâce à l'arrivée de ce nouvel avion, la compagnie va pouvoir renforcer son activité cargo. Avec une capacité d'emport de 178 m3 (le pont supérieur cargo est équipé de onze positions et demie, soit 138 m3, plus 40 m3 en soutes) et un rayon d'action de 3 250 miles nautiques, le Boeing 737-800 cargo permet de transporter plus de charge sur une plus longue distance. Le nouvel avion cargo d'ASL sera utilisé pour acheminer les envois de FedEx Express.

Flotte monotype de 19 Boeing

Les travaux de modification d'avions passagers en avion-cargo ont été réalisés par la société aéronautique chinoise STAECO, qui travaille directement sous contrat Boeing. Des travaux complémentaires ont eu lieu sur les moteurs et sur l'avionique pour la moderniser et la mettre aux standards d'ASL. Le nouvel avion-cargo s'intègre dans la flotte d'ASL qui compte maintenant 19 avions monotype Boeing 737, dont deux Boeing 737-800 en version passagers. Rappelons que ASL Airlines a été pionnière sur le transport de fret, avec notamment dès 1991, l'introduction en France des premiers Boeing 737-300 Quick Change. En 2007, elle a été la première compagnie française à faire voler des Boeing 737-700 passagers et en 2012 la première compagnie aérienne française à faire voler des Boeing 737-400 cargo.