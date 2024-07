ASKY Airlines représentée par APG en France et à Monaco

La compagnie panafricaine ASKY Airlines, basée au Togo, a choisi APG (Airline Promotion Group) pour qu'il soit son représentant commercial en France et à Monaco. "Nous nous réjouissons d’avoir choisi APG comme représentant commercial général en France et à Monaco. Cette collaboration commerciale marque une étape importante dans le renforcement de notre présence sur ces marchés majeurs. Nous sommes convaincus que l’ étendu réseau, et l'expertise d'APG stimuleront notre croissance, et offriront à nos clients un service de qualité sans pareil. ", a déclaré M. Daté D. Tevi-Benissan, directeur Commercial d'ASKY.

Une flotte de 14 avions

ASKY, est une compagnie aérienne 100% privée créée par des institutions bancaires régionales en Afrique qui comprennent la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIID), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et le Groupe ECOBANK (ETI) en partenariat avec Ethiopian Airlines, qui détient 40% de son capital. ASKY exploite actuellement une flotte de quatorze avions : neuf Boeing 737-800 et deux Boeing 737-700, et trois Boeing 737 MAX 8, desservant vingt huit villes dans vingt-six pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, centrale et australe et travaillant à la réouverture de Pointe Noire en tant que 29e destination à partir d'octobre 2024.