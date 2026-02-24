Ascendance poursuit l'assemblage de son ADAV Atea

Atea en phase d'intégration finale

Ascendance annonce l’entrée en phase d’intégration finale de son ADAV (Aéronef à Décollage et Atterrissage verticaux) Atea, avec la finalisation de la structure du démonstrateur dans son hangar toulousain. L’appareil a été conçu la direction des équipes d’Ascendance tandis que Duqueine, spécialiste des structures composites aéronautiques, se charge de la production du prototype. Pour Ascendance, cette étape marque l’aboutissement d’un travail de conception, d’optimisation aérodynamique et d’industrialisation engagé depuis plusieurs années. « Atea n’est pas seulement un avion : c’est le démonstrateur d’une architecture complète combinant propulsion hybride-électrique, propulsion distribuée et commandes de vol électriques », commente Jean-Christophe Lambert, directeur général d’Ascendance.

Une longue période d'essais

Avant le lancement en production du prototype, l’architecture d’Aeta a fait l’objet de campagnes de conception avancées, d’analyses structurelles, d’études aérodynamiques et d’essais en soufflerie. Ce travail a permis de valider les choix d’architecture propres à un ADAV hybride intégrant propulsion distribuée et commandes de vol électriques. Le système de propulsion hybride d’Ascendance a fait l’objet de quatre années d’essais continus sur banc représentant plus de 500 heures de tests, permettant de valider son architecture, ses technologies et équipements, sa fiabilité et ses performances.

Sterna dans le domaine des drones

En parallèle, les systèmes avioniques et les lois de pilotage ont été testés à travers des simulations du vol avancées intégrant l’ensemble de la chaîne opérationnelle : cockpit complet, systèmes embarqués intégrés et liaison sol. Ces campagnes ont été menées avec les pilotes d’essais d’Ascendance et ont également impliqué des pilotes certifiés de l’EASA, contribuant à consolider la robustesse de l’architecture de contrôle et sa compatibilité avec les exigences réglementaires. Parallèlement au développement d’Atea, Ascendance met déjà ses technologies hybrides-électriques Sterna dans le domaine des drones -plusieurs modèles ou maquettes avaient été exposés au dernier Salon du Bourget- ainsi que pour l’aviation civile. Ces collaborations permettent de valider l’architecture hybride en environnement opérationnel, de démontrer sa robustesse sur différents profils de mission et d’accélérer la maturité industrielle de la technologie.