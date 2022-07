Ascendance Flight Technologies annonce 245 intentions de commandes

245 intentions de commandes annoncées

La startup française Ascendance Flight Technologies a ouvert son carnet de commandes. Elle enregistre ses premières intentions d’achat, qui émanent d’opérateurs établis aux Etats-Unis, en Asie et en Europe pour un total de 245 exemplaires d’Atea, son aéronef hybride-électrique cinq places à décollage et atterrissage vertical, Atea qui devrait entrer en production en 2025.

Fondée en 2018

Créée en 2018 par Jean-Christophe Lambert, Thibault Baldivia, Clément Dinel et Benoît Ferran, Ascendance Flight Technologies est une jeune pousse installée à Toulouse. La société a développé un système de propulsion hybride innovant, Sterna, pour son aéronef ADAV (aéronef à décollage et atterrissage verticaux) équipé de cette même technologie, baptisé Atea. Cet appareil à 5 places sera présenté en partenariat avec ADP lors des Jeux Olymiques de 2024 qui se tiendront à Paris. Son autonomie de 400 km et émissions sonores réduites le destinent à un usage urbain et régional (transport de personnes, tourisme, urgences médicales, logistique et surveillance).

Sterna sur Atea

Sterna est une motorisation hybride qui permet l’utilisation simultanée de plusieurs sources d’énergie grâce à son architecture électrique innovante et son intelligence embarquée. Sur l'aéronef Atea, elle met en œuvre une propulsion électrique distribuée sous la forme de huit rotors noyés dans deux plans pour les décollages et atterrissages verticaux et deux systèmes de propulsion pour les séquences en palier. Modulaire, Sterna pourra accueillir un module thermique ou de nouvelles solutions hydrogène, accompagnant ainsi la transformation énergétique dans l’aviation. La société a déposé plusieurs brevets relatifs à ces systèmes.