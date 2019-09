Ascendance Flight Technologies imagine un nouveau type de transport aérien

Jeune entreprise ayant vu le jour en 2018, Ascendance Flight Technologies a été créée sous l'impulsion de quatre ingénieurs ayant fait leurs armes chez Airbus, au sein du programme E-Fan. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette activité qu'ils prennent conscience de l'importance à venir de l'électrique et de la propulsion distribuée. Ils imaginent alors l'ATEA, un véhicule aérien pouvant répondre à des problématiques de transport de plus en plus prégnantes et faire face à des axes routiers encombrés.

L'ATEA, en référence au dieu de l'espace dans l'histoire tahitienne, est ainsi un concept d'appareil VTOL (vertical take-off and landing, soit décollage et atterrissage vertical) imaginé pour le transport urbain et péri-urbain. Capable d'emporter jusqu'à quatre personnes (un pilote et trois passagers), il peut opérer sur une distance de 150 km à une vitesse de 200 km/h. A terme, Ascendance Flight Technologies espère pouvoir proposer une version sans pilote de son aéronef. « Mais cela ne sera pas avant 2030. Il faut en effet attendre l'établissement d'une réglementation adaptée et l'acceptabilité sociale est un défi de taille sur ce genre de technologie », nous explique ainsi Jean-Christophe Lambert, PDG et co-fondateur de l'entreprise. Concernant la propulsion du véhicule, la société a imaginé une solution hybride. Le décollage est ainsi réalisé grâce à des batteries électriques. Cela permet notamment de limiter les nuisances sonores. Le reste du vol est permis par une motorisation classique, grâce à un moteur thermique. Cette transition permet par ailleurs la recharge des batteries en vol, limitant ainsi l'immobilisation du véhicule entre chaque vol.

Une fois le concept imaginé, ne reste plus qu'à le concrétiser. C'est ainsi qu'en juillet 2018 a eu lieu le vol du premier prototype de l'appareil, à échelle 1/6. Cette version de l'ATEA mesure alors 2 mètres d'envergure, en comparaison des 12 mètres du modèle original. S'ensuivra tout au long de l'été une campagne d'essais en vol. Cette phase d'expérimentation sera particulièrement utile à l'équipe d'Ascendance Flight Technologies pour l'étude de la phase de transition du vol. Des nouveaux développements sont alors imaginés afin d'améliorer les performances et la sécurité de l'ATEA. La prochaine étape pour l'entreprise consiste à mettre au point un prototype échelle 1 d'ici l'été 2021. Pour cela, Ascendance Flight Technologies conduit actuellement une levée de fonds afin de disposer des investissements nécessaires à un tel développement.

Pour mener à bien son projet, Ascendance Flight Technologies a su consolider des partenariats avec plusieurs acteurs du monde aéronautique. C'est notamment le cas d'ADP (Aéroports de Paris) avec qui la jeune pousse travaille sur la question des infrastructures d'accueil – ou vertiports – de l'appareil. ADP dispose également d'une vision marché permettant ainsi à Ascendance Flight Technologies de calibrer son offre. « Nous visons le marché des vols urbains et périurbains. Nous ne souhaitons pas nous limiter aux vols intracity. Nous imaginons également relier des points éloignés des centres urbains, tels que les aéroports où une véritable demande est amenée à se développer. Nous ciblons entre autres les voyageurs d'affaires », précise Jean-Christophe Lambert.

Ascendance Flight Technologies collabore également avec l'ONERA sur les problématiques d'aéroacoustique. En effet, la gestion du bruit généré par les taxis aériens urbains est un véritable enjeu technologique, qui s'il est maîtrisé permettra une meilleure acceptabilité sociale. Dans ce sens un partenariat a été signé par la start-up et le centre de recherche à l'occasion du salon du Bourget.