Aéroports : le groupe ADP prend pied en Inde

Le Groupe ADP vient d'accélérer son empreinte mondiale avec l'accord portant sur le rachat, "sous certaines conditions", d'une participation de 49% dans la société aéroportuaire indienne GMR Airports pour 1,36 Md€. "Concernant la gouvernance, il est prévu que le Groupe ADP dispose de droits étendus incluant la présence au conseil d'administration de GMR Airports du même nombre de membres que GMR Infrastructure Limited. Groupe ADP disposera également de la possibilité de nommer des positions clés prédéterminées au sein de GMR Airports". "L'opération se déroulera en deux étapes : une première étape sera réalisée dans les prochains jours pour une participation de 24,99%. La seconde étape, pour 24,01%, est soumise à certaines conditions règlementaires, notamment l'obtention des autorisations administratives habituelles dans ce type de projet en particulier de la part de la Reserve Bank of India. Elle se conclura dans les prochains mois", indique le Groupe ADP. Le portefeuille de GMR Airports comporte certes l'aéroport d'Heraklion (Grèce) et de celui de Mactan Cebu (Philippines) mais surtout les plate-formes de Delhi et d'Hyderabad ainsi que celles de Goa, de Nagpur et de Boghapuram. Le trafic total des aéroports de GMR Airports s'est élevé à 124 millions de voyageurs en 2019 dont 102 millions pour Delhi, Hyderabad et Mactan Cebu. Le chiffre d'affaires de GMR Airports s'est élevé à 715 M€ et le résultat d'exploitation a dépassé les 200 M€. Avec cette acquisition, le groupe ADP, qui compte aussi le groupe aéroportuaire turc TAV Airports, se pose désormais comme le premier réseau mondial d'aéroports. Avec une valeur encore supérieure dans le cadre de toute future opération de privatisation. Les places au capital du Groupe ADP s'annoncent désormais beaucoup plus chères.