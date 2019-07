Aéroport de Pékin Daxing : bientôt la mise en service

Le projet d’aéroport international de Pékin Daxing (Beijing Daxing International Airport — BDIA) entre dans sa phase finale. Son entrée en service en prévue pour l’automne. Il aura fallu cinq années pour construire l’un des plus grands aéroports du monde dont la superficie atteint les 700 000 m² avec 5 kilomètres de façade. Le terminal 1 du BDIA, situé à 60 km au sud de Pékin, est né d’une collaboration entre ADP Ingénierie, société membre du Groupe ADP et vainqueur du concours international organisé par la Beijing New Airport Construction H. (BNAH) en 2014, et le cabinet Zaha Hadid Architects ainsi que le Beijing Institute for Architectural Design (BIAD). Le terminal aura une capacité annuelle de 45 millions de passagers dès sonouverture et qui pourra être portée ensuite à 72 millions de passagers par an. Quant à l’aéroport lui même, il est prévu qu’il ait sept pistes à terme et une capacité supérieure à 100 millions de passagers par an.

L’aéroport, à la forme caractéristique d’une étoile, est doté d’un centre unique de contrôle des jetées d’embarquement. Son terminal a été construit de sorte à être compact avec une superposition des niveaux internationaux et domestiques à la verticale, privilégiant une expansion à l’horizontale. Un système de transport terrestre multimodal est proposé, sachant que la distance séparant le cœur du terminal de la porte d’embarquement la plus éloignée est au maximum de 600 mètres. « ADP Ingénierie travaille depuis plus de 25 ans en Chine et le terminal 1 de l'aéroport de Daxing est emblématique de l'une de nos plus grandes réalisations en matière de design architectural », a expliqué Gratien Maire, directeur général d'ADP Ingénierie.

« Fort de la conception d'infrastructures sur les plus grandes villes du pays, nous contribuons au développement de l'industrie aéroportuaire en Chine. À l'avenir, ADP Ingénierie et le Groupe ADP prévoient de renforcer leur présence en Chine sur l'ensemble de la chaîne de valeur en regardant des opportunités sur des projets de bâtiments de grandes tailles qui permettent de répondre à la croissance future du trafic aérien. », ajoute-t-il. En Chine, ADP Ingénierie a notamment réalisé le terminal 1 de l'aéroport de Shanghai Pudong, le terminal 2 de Nanjing, le Terminal 3A de Chongqing ou encore le nouvel aéroport de Chengdu Tianfu.