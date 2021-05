Aéroport décarboné : Brussels Airport va recevoir 24,8 M€ de l'UE

Brussels Airport vient d'annoncer qu'il était en passe d'obtenir une subvention de 24,8 millions d'euros de la Commission européenne dans le cadre d'un appel à projet de recherche et d'innovation formulé dans l'optique plus globale du "Green Deal" européen. "Les subventions que nous recevrons de la Commission européenne nous permettront, avec les autres partenaires, de jouer un rôle encore plus important dans le secteur. Je suis très fier que la Commission ait choisi le projet mené par Brussels Airport et que nous ayons reçu tant d'éloges. Cela ne fait que nous motiver davantage à poursuivre et à accélérer la voie durable sur laquelle nous nous sommes engagés", déclare Arnaud Feist, directeur général de Brussels Airport.

21 partenaires dans le consortium

En réponse à l'appel de la Commission européenne à soumettre des projets dans le cadre du EU Green Deal visant le transport durable, Brussels Airport Company a pris l'initiative de réunir, fin 2020, 21 partenaires souhaitant apporter une contribution significative aux objectifs climatiques à court terme. Avec le "projet Stargate", Brussels Airport, ensemble avec ce consortium, vise à accélérer la transition vers un aéroport durable et sans carbone et à créer des aéroports verts en tant que pôles multimodaux pour une mobilité durable et intelligente. Les partenaires du consortium sont : l'aéroport international d'Athènes, l'aéroport de Budapest, l'aéroport Toulouse-Blagnac, Air Cargo Belgium, Brussels Airlines, TUI, DHL Aviation, Engie Laborelec, Skytanking, skeyes, To70, Lux Mobility, l'université d'Hasselt, Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics, IES R&D, Sopra Steria, la province du Brabant flamand, Quatra, l'Institut Flamant pour la Recherche Technologique, la SNCB et l'institut Flamand pour la Technologie.

Usine de mélange de biocarburants

Parmi les travaux en cours du "projet Stargate", le consortium veut développer un modèle 3D pour les aéroports qui cartographie les flux d'énergie et les processus opérationnels afin de pouvoir calculer où des améliorations sont possibles et nécessaires. Une sorte de jumeau numérique. Un autre projet est la construction d'une usine de mélange de biocarburants à Brussels Airport. L'ambition est de mélanger initialement le biocarburant et le kérosène, et d'augmenter systématiquement le pourcentage de biocarburant. Certaines des compagnies aériennes partenaires vont tester son utilisation, après quoi elles évalueront si elle peut être appliquée à grande échelle.