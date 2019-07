Armée de l'Air : campagne d'essai pour les C-130H modernisés par Collins Aerospace

L’avion est équipé de la solution avionique Collins Aerospace Flight2™ et du double affichage tête haute (HUD), HGS-4500, avec système de vision améliorée multibande, EVS-300, pour améliorer la perception des pilotes de leur environnement. Une caméra infrarouge pour la détection d’objectifs a également été intégrée au HGS. Ensemble, ces solutions permettent d’améliorer les capacités opérationnelles des appareils pour répondre aux besoins spécifiques des missions. “Avec Flight2™, l’Armée de l’Air française dispose d’une avionique de dernière génération et d’une solution optimisée de support et de maintenance pour mener à bien ses missions exigeantes dans le monde entier,” a déclaré Olivier Pedron, directeur général, avionique de Collins Aerospace en France.

Après le premier vol et la qualification par la direction générale de l’armement (DGA) des deux premiers appareils rénovés, Collins Aerospace et Sabena Technics fourniront des kits de modification au Service industriel de l’aéronautique (SIAé) pour l’installation en série sur les 12 C-130H restants de la flotte française. Le contrat de modernisation avait été attribué en septembre 2016, par la DGA, à Collins Aerospace pour la maîtrise d’ouvrage, conformément à sa certification FRA-21J, aux côtés de ses partenaires Lockheed Martin et Sabena Technics.

Flight2™ permettra aux C-130H français un accès sans restriction à l’espace aérien mondial tel que défini par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), leur procurant des capacités tactiques accrues tant sur les théâtres d’opérations que dans l’espace aérien civil. De plus, il permet une communalité pour le support et la maintenance avec les autres plateformes de l’Armée de l’Air telles qu’ E-3, AWACS, et KC-135 ainsi qu’une communalité avec les HUD du C-130J.