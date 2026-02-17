Ariane 6 : démonstration de force à Kourou

Réservé aux abonnés
Première mission réussie pour Ariane 6 dans sa version la plus puissante. Le décollage, intervenu dès l’ouverture de la fenêtre de tir, a été très impressionnant par son accélération et sa puissance. Et Arianespace a livré les colis Amazon.
De mémoire de Guyanais, jamais un lanceur n’avait décollé si rapidement. Le 12 février, au Centre spatial guyanais, près de Kourou, les quatre propulseurs d’appoint P120C de la nouvelle version Ariane 64 ont assuré le spectacle. Gonflés à bloc de 143 t propergol solide, ils ont libéré avec
