Ariane 6 : arrivée sur ELA 4

Une simplicité évidente

Démarré début janvier à l’aide du navire roulier Eastern Rock spécialement affrété par ArianeGroup, le transport jusqu’en Guyane des premiers étages inférieur et supérieur d’Ariane 6 s’est achevé le 17 janvier.

L’étage inférieur LLPM (Lower Liquid Propulsion Module) avait été assemblé aux Les Mureaux, dans les Yvelines, tandis que l’étage supérieur ULPM (Upper Liquid Propulsion Module) provient de Brême, en Basse Saxe.

Leur transfert du quai de déchargement de Kourou jusqu’au nouveau pas de tir ELA 4 (Ensemble de Lancement Ariane n°4) du Centre spatial guyanais (CSG), lui, a été effectué par camion.

La vue aérienne réalisée à l’occasion et présentée aujourd’hui illustre à elle seule la simplicité des campagnes du futur lanceur lourd européen, entre assemblage à l’horizontale et proximité entre le Bâtiment d’Assemblage Lanceur (BAL) et la Zone de Lancement (ZAL), avec son portique mobile, visible à l’arrière-plan avec la partie basse de ses portes ouvertes, et à l’intérieur maquettes représentatives du corps central et des propulseurs d’appoint ESR (Equiped Solid Rocket).

L’objectif affiché est de réduire de six à deux semaines la durée des campagnes de lancement en Guyane.

Dernière étape avant le vol inaugural

ArianeGroup s’affaire donc actuellement à intégrer au sein du BAL les étages formant le corps central du lanceur qui doit servir aux essais combinés en avril prochain.

Durant cette dernière étape en Guyane avant le vol inaugural (annoncé pour le second semestre 2022), il s’agira de tester l’ensemble des interfaces et les bonnes communications entre le lanceur et les installations au sol.

Seront également testés les logiciels de vol et les opérations de remplissage qui interviennent lors d’une séquence de lancement, ainsi que la vidange des réservoirs.

Interviendront enfin des mises à feu du moteur Vulcain 2.1 de l’étage principal (sans décollage).