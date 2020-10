Archives numériques : emploi et formation, les défis d'ATR, SES passe en tête, dans Air&Cosmos 2438 du 30 janvier 2015

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2438 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag. Au sommaire d’Air&Cosmos 2438 du 30 janvier 2015 :

Dossier Carrières et Emploi

des cursus remis au goût du jour

des premiers pas bien balisés

nombreuses opportunités dans les agences d’emploi

Defense

Ecole de l’Air : ouverture tous horizons

Crash à Albacete : l’armée de l’Air en deuil

Europe : vers une harmonisation du transport militaire

Budget Défense 2015 : leasing or not leasing

Programmes & développement

avions de reconnaissance : sursis pour l’U-2

essais en vol : le Scorpion poursuit sur sa lancée

Entreprises & Marchés

Airbus Helicopters : la recherche d’un rebond en 2015

Les futur défis d’ATR

Rexiaa renoue avec la croissance

Transport aérien

Transavia à la poursuite de la concurrence.

Espace

Bruxelles sur la sellette

SES passe en tête

Capsules privées : premiers vols pilotés en 2017

X-Prize : 5 équipes récompensées

Integral désorbité en 2029

Russie : ORKK va gober Roskosmos