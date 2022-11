Archer Aviation dévoile le Midnight

Midnight, évolution du Maker

Archer Aviation a dévoilé le 17 novembre 2022 son ADAVe de série, baptisé Midnight, un aéronef capable de transporter quatre passagers. Midnight est l'évolution de l'aéronef de démonstration d'Archer, le Maker, qui a validé sa configuration exclusive de douze moteurs dont six basculants et ses technologies clés.

Midnight est voulu sûr, durable, silencieux et, avec sa charge utile prévue de plus de 450 kg, il peut transporter quatre passagers et un pilote. Midnight est optimisé pour des trajets courts et consécutifs d'environ 20 miles (soit 32 km), avec un temps de charge d'environ 10 minutes entre les deux. Archer a pour volonté de faire certifier le Midnight par la FAA à la fin de 2024 et l'utilisera ensuite dans le cadre de son réseau de transport aérien urbain, que la société prévoit de mettre en place dans les années à venir et de lancer en 2025.

Une certification FAA annoncée pour la fin 2024

"Depuis le premier jour, la stratégie d'Archer a toujours consisté à trouver la voie la plus efficace pour commercialiser les avions eVTOL", a commenté Adam Goldstein, fondateur et PDG d'Archer lors du dévoilement de la machine. "Nous pensons que notre stratégie et la capacité de notre équipe à la mettre en oeuvre nous ont permis d'établir notre position de leader sur le marché, et c'est pourquoi nous sommes convaincus que nous serons la première entreprise à certifier un avion eVTOL aux États-Unis auprès de la FAA", a t-il ajouté. De son côté la Federal Aviation Administration a récemment publié les critères de navigabilité tant attendus pour l’ADAVe de Joby Aviation, le modèle JAS4-1. Les critères, qui sont actuellement là la disposition du public pour commentaires avant leur publication sous forme de proposition de règlement, contiennent des définitions et des exigences - nouvelles et modifiées - qui s'appliquent spécifiquement à l'aéronef de Joby... Lequel ouvrira probablement la voie à la certification des ADAVe côté FAA.