Archer Air, filiale d'Archer, obtient son certificat de transporteur aérien et d'opérateur Part 135

Archer Aviation a annoncé le 5 juin 2024 que sa filiale, Archer Air, a reçu son certificat de transporteur aérien et d'opérateur Part 135 de la part de la Federal Aviation Administration (FAA). Ce certificat permet à Archer de commencer à exploiter des aéronefs à des fins commerciales afin d'affiner ses systèmes et ses procédures avant de mettre son ADAVe Midnight en service pour des compagnies aériennes telles que United Airlines lorsqu'elle recevra la certification de type du Midnight. L'obtention du certificat Part 135 indique qu'Archer Air a développé et démontré à la FAA son adhésion aux politiques et procédures nécessaires pour commencer à exploiter commercialement des avions conformément aux normes rigoureuses de sécurité et d'exploitation définies par la FAA. La réalisation d'aujourd'hui est une autre étape clé qui démontre que le travail d'Archer avec la FAA continue à prendre de l'ampleur. Archer est maintenant l'un des deux fabricants de taxis aériens dans le monde à avoir annoncé la réception d'un certificat Part 135 de la FAA.

En plus de son certificat Part 135, Archer a annoncé précédemment qu'elle avait reçu son certificat Part 145 de la FAA lui permettant d'effectuer des services de réparation d'aéronefs spécialisés. Cela signifie qu'Archer a maintenant reçu les deux certificats opérationnels clés requis par la FAA pour être en mesure de commencer ses opérations de taxi aérien lorsque Minuit recevra sa certification de type. La FAA a également publié récemment les critères de navigabilité définitifs pour le Midnight. Le processus de certification Part 135 s'est déroulé en cinq étapes rigoureuses, qui ont nécessité la présentation d'une documentation complète sur les manuels et procédures opérationnels, ainsi que la démonstration par les pilotes d'Archer de leur maîtrise de ces manuels et procédures sous l'observation de la FAA.

United Airlines impatient

« Le rythme de progrès et d'innovation qu'Archer a atteint au cours des dernières années n'est rien moins qu'impressionnant et aujourd'hui marque une autre étape clé dans leur voyage pour mettre sur le marché des services de taxi aérien sûrs, durables et peu bruyants », a déclaré Mike Leskinen, directeur financier de United. "United Airlines félicite l'équipe d'Archer pour l'obtention de son certificat de transporteur aérien et d'opérateur Part 135. Ensemble, nous sommes impatients de façonner l'avenir du transport aérien et d'offrir aux passagers de United des expériences de vol inégalées.

Transformer et réduire les déplacements urbains

L'objectif d'Archer est de transformer les déplacements urbains en remplaçant les trajets de 60 à 90 minutes en voiture par des vols en taxi aérien électrique d'une durée estimée à 10 à 20 minutes, sûrs, durables, peu bruyants et d'un coût compétitif par rapport aux transports terrestres. Le Midnight d'Archer est un avion piloté à quatre passagers, conçu pour effectuer des vols rapides dos à dos avec un temps de charge minimal entre les vols.