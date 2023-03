Arab Aviation Summit : la décarbonation de l'aviation est aussi au menu

De l'enjeu de la sécurité à celui de la durabilité

«Ces trois dernières années ont montré la résilience du transport aérien mais elles ont aussi été un grand moment d'apprentissage », souligne Adel Al Ali, fondateur et président de la compagnie aérienne low cost Air Arabia. « L'année 2023 s'annonce positive pour le tourisme et le transport aérien. Mais, il nous faut désormais agir de façon durable. C'est notre responsabilité vis à vis des générations à venir ». «Les enjeux pour le transport aérien ont changé avec le temps. Pendant longtemps, la sécurité a été un enjeu majeur. Aujourd'hui, cela est devenu un acquis, quelque chose de très normal. Mais pour en arriver là tous les acteurs du transport aérien ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, l'enjeu est celui de la durabilité et il nous faut travailler tout en autant pour réussir », souligne le président d'Air Arabia.

Taxer les produits pétroliers pour financer les technologies

D'autant que le chemin n'est pas facile. Rien que les carburants avion durables (SAF) soulèvent les problématiques de leur prix et de leur disponibilité. « Nous avons récemment livré un A321neo à Egyptair. Le mélange de carburant contenait 34 % de SAF. Or, nous pouvons en mettre plus car nous sommes autorisés à monter jusqu'à 50 %. Cela n'a pas été possible faute de SAF disponible », témoigne Mikail Houari, président pour le Moyen-Orient et l'Afrique d'Airbus. «Pour accélérer, il faudrait que les pays membres du G7 et ceux membres du G20 s'investissent sur le sujet et impose la production de SAF », estime Aradhana Khowala, « Chair of the Global Advisory Board » du mégaprojet Red Sea Global lancé en Arabie Saoudite. Et Aradhana Khowala n'hésite pas à aller plus loin : « il faudrait prélever un pourcentage sur les bénéfices des sociétés pétrolières. Ces sommes permettraient de financer les développements technologiques en faveur de l'avion décarboné ».

Zero Avia et Heart Aerospace

Une proposition qui n'a pu que séduire ces startups lancées sur le sujet que sont Zero Avia et Heart Aerospace ou encore la société Vports qui conçoit des vertiports « clés en main » pour les futurs opérateurs de eVTOL ou ADAve. Des entreprises présentes à l'Arab Aviation Forum. Zero Avia développe un groupe motopropulseur à piles à combustible destiné aux avions de 40 à 80 places, ainsi que pour toute une série d'applications de giravions et d'avions à voilure tournante. Cette nouvelle génération de piles à combustible pourrait également être suffisante pour permettre la mise en place de systèmes de propulsion électrique pour des avions monocouloirs à turbines de plus de 100 places tels que le Boeing 737 et l'Airbus A320. De son côté, Heart Aerospace travaille sur un avion électrique régional d'une capacité de 30 passagers, l'ES-30, et propulsé par des moteurs électriques alimentés par des batteries. Il remplace le modèle précédent de 19 sièges de la société, l'ES-19.

L'avion décarboné demande en effet de conséquents investissements. Et ils sont inévitables. « Il ne faut pas croire que la prise de conscience de la durabilité se limite à certaines parties du monde. Elle est globale », souligne Aradhana Khowala.