Après une collision mortelle, l’aéroport LaGuardia à New York fermé
Après une collision mortelle, l’aéroport LaGuardia à New York fermé
© REUTERS/Shannon Stapleton
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 23 mars 2026 à 16:30

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Après une collision mortelle, l’aéroport LaGuardia à New York fermé

L’aéroport de LaGuardia à New York est fermé à la suite d’une tragique collision entre un avion d’Air Canada et un véhicule de pompiers. Le pilote et le copilote sont décédés, 41 blessés ont été transportés à l’hôpital.

L’accident s’est produit dimanche soir à 23 h 40 heure locale (lundi à 4 h 40 heure de Paris) à l’aéroport de LaGuardia, dans le Queens à New York. L’aéroport dessert essentiellement des destinations aux Etats-Unis et au Canada, les destinations à l’international étant plutôt du ressort de l’aéroport JFK. Un avion Bombardier CRJ-900, opéré par la compagnie JazzAviation pour le compte d’Air Canada, se posait sur la piste quand il a percuté un véhicule de pompiers. 72 passagers et 4 membres d’équipage étaient à bord de l’appareil, 39 ont dû être transportés à l’hôpital, ainsi que les deux personnes dans le véhicule de pompiers. Le pilote et le copilote d’Air Canada sont décédés dans l’accident.

L’agence de sécurité américaine dans les transports (NSTB) a envoyé une équipe pour enquêter. Le ministre des Transports Sean Duffy a également annoncé se rendre sur place. L’aéroport a annoncé que l’aéroport restera fermé jusqu’à ce lundi 14 h (heure locale). LaGuardia faisait déjà face à des complications ces derniers jours. L’aéroport avait dû réduire son personnel en raison de l’expiration d’un financement fédéral.

Mots clés

Aéroport de LaGuardia Bombardier CRJ900 CRJ900 Bombardier CRJ Bombardier Accident


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23/03/2026 16:30
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L’aéroport de LaGuardia à New York est fermé à la suite d’une tragique collision entre un avion d’Air Canada et un véhicule de pompiers. Le pilote et le copilote sont décédés, 41 blessés ont été transportés à l’hôpital.

Après une collision mortelle, l’aéroport LaGuardia à New York fermé
Après une collision mortelle, l’aéroport LaGuardia à New York fermé

L’accident s’est produit dimanche soir à 23 h 40 heure locale (lundi à 4 h 40 heure de Paris) à l’aéroport de LaGuardia, dans le Queens à New York. L’aéroport dessert essentiellement des destinations aux Etats-Unis et au Canada, les destinations à l’international étant plutôt du ressort de l’aéroport JFK. Un avion Bombardier CRJ-900, opéré par la compagnie JazzAviation pour le compte d’Air Canada, se posait sur la piste quand il a percuté un véhicule de pompiers. 72 passagers et 4 membres d’équipage étaient à bord de l’appareil, 39 ont dû être transportés à l’hôpital, ainsi que les deux personnes dans le véhicule de pompiers. Le pilote et le copilote d’Air Canada sont décédés dans l’accident.

L’agence de sécurité américaine dans les transports (NSTB) a envoyé une équipe pour enquêter. Le ministre des Transports Sean Duffy a également annoncé se rendre sur place. L’aéroport a annoncé que l’aéroport restera fermé jusqu’à ce lundi 14 h (heure locale). LaGuardia faisait déjà face à des complications ces derniers jours. L’aéroport avait dû réduire son personnel en raison de l’expiration d’un financement fédéral.

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