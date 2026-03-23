Après une collision mortelle, l’aéroport LaGuardia à New York fermé

L’accident s’est produit dimanche soir à 23 h 40 heure locale (lundi à 4 h 40 heure de Paris) à l’aéroport de LaGuardia, dans le Queens à New York. L’aéroport dessert essentiellement des destinations aux Etats-Unis et au Canada, les destinations à l’international étant plutôt du ressort de l’aéroport JFK. Un avion Bombardier CRJ-900, opéré par la compagnie JazzAviation pour le compte d’Air Canada, se posait sur la piste quand il a percuté un véhicule de pompiers. 72 passagers et 4 membres d’équipage étaient à bord de l’appareil, 39 ont dû être transportés à l’hôpital, ainsi que les deux personnes dans le véhicule de pompiers. Le pilote et le copilote d’Air Canada sont décédés dans l’accident.

L’agence de sécurité américaine dans les transports (NSTB) a envoyé une équipe pour enquêter. Le ministre des Transports Sean Duffy a également annoncé se rendre sur place. L’aéroport a annoncé que l’aéroport restera fermé jusqu’à ce lundi 14 h (heure locale). LaGuardia faisait déjà face à des complications ces derniers jours. L’aéroport avait dû réduire son personnel en raison de l’expiration d’un financement fédéral.