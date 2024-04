Après les MiG-29, les Su-27 ukrainiens peuvent aussi larguer des bombes AASM livrées par la France

Des bombes françaises en Ukraine

Le 16 janvier, Emmanuel Macron, président de la République, annonçait la livraison mensuelle de 50 Armement Air-Sol Modulaire (AASM ou A2SM), munition également connue sous le terme Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER). Une première utilisation en Ukraine avait été confirmée dans une vidéo publiée le 4 mars sur les réseaux sociaux et le 15 mars, une vidéo permettait d'affirmer que les MiG-29 Fulcrum ukrainiens pouvaient bel et bien emporter la bombe propulsée de Safran .

Au tour du Su-27 Flanker

Cependant, depuis le 12 avril, il est possible d'annoncer que le MiG-29 n'est plus l'unique avion de combat ukrainien capable de transporter et larguer les AASM. Une vidéo publiée le 12 avril par la Force aérienne ukrainienne et reprise sur les réseaux sociaux (ci-dessous) montre un avion de combat Su-27 Flanker aux couleurs ukrainiennes en train de larguer une bombe AASM en direction d'une position russe non identifiée. Ainsi, le Flanker devient également un avion porteur de cette bombe air-sol propulsée.

Il faut noter que la vidéo montre un largage avec une certaine altitude, laissant penser que l'espace aérien dans cette zone n'est pas couvert par des systèmes antiaériens russes. Pour rappel, plus l'AASM est largué en altitude, plus la bombe pourra parcourir une plus longue distance. En haute altitude, la portée de cette bombe propulsée est supérieure à 60 kilomètres, offrant une certaine capacité standoff à l'avion de combat face à des systèmes antiaériens courte et moyenne portée. Le tir est aussi possible en stand-in (à portée des systèmes antiaériens) lorsque l'avion de combat vole en très basse altitude afin d'éviter d'être détecté par les radars. L'AASM dispose alors d'une portée supérieure à 15 kilomètres.