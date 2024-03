Confirmation en image : le MiG-29 apte à emporter les bombes AASM françaises

Déjà en Ukraine

Le 16 janvier, le Président de la République, et ensuite le ministre des Armées, avaient annoncé la livraison à l'Ukraine de 50 bombes de précision propulsées de type Armement air-sol modulaire (AASM), et ce, mensuellement, durant toute l'année 2024. Une vidéo, publiée le 4 mars 2024 par la Force aérienne ukrainienne, confirmait la présence de cette munition en Ukraine et son utilisation dans l'oblast de Kherson. Cependant, aucune image de l'avion porteur n'était disponible... jusqu'à aujourd'hui.

Sur un MiG-29 ukrainien

Ce 15 mars, une image (ci-dessous) d'un MiG-29 Fulcrum ukrainien en basse altitude a été publiée sur les réseaux sociaux. L'avion, photographié par en dessous, ne montre qu'un seul armement sous son aile bâbord (gauche) : il s'agit d'une bombe air-sol propulsée AASM, livrée par la France. Après les missiles antiradars AGM-88 HARM ou encore les bombes planantes de précision JDAM-ER , les Fulcrum ukrainiens ajoutent à nouveau une munition respectant des standards OTAN sur un avion conçu pour le Pacte de Varsovie, et donc, pas du tout pensé dans les standards OTAN. Les ingénieurs français et ukrainiens ont donc réussi à intégrer cette bombe sur cet appareil. À voir si d'autres avions sont également concernés par cette munition ?

À noter que l'avion de combat volent avec le marquage jaune et bleu de la patrouille acrobatique des Ukrainian Falcons.