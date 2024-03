Guerre Russie-Ukraine : première utilisation d'une bombe AASM HAMMER livrée par la France

L'AASM en Ukraine

Le 16 janvier, Emmanuel Macron, président de la République, avait annoncé le transfert en Ukraine d'une quarantaine de missiles de croisière SCALP-EG et plusieurs centaines de bombes air-sol, mais sans préciser le type de bombe. Par après, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a confirmé que la France livrerait 50 bombes air-sol propulsées AASM et ce, chaque mois de l'année 2024. Depuis lors, aucune image ou vidéo de cette bombe en Ukraine, même si quelques vidéos d'explosion annonçaient l'utilisation d'une AASM, mais sans pouvoir réellement confirmer les faits.

Or, une vidéo publiée le 4 mars (ci-dessous) montre une explosion dans le village de Kozachi Laheri (oblast de Kherson, 46°42'26.7"N 32°58'17.6"E ). Ce village borde le Dniepr et se trouve à seulement 4,5 kilomètres des premières lignes ukrainiennes. La fin de la vidéo voit l'insertion d'une image partielle d'une AASM 250 sur laquelle un message a été écrit en cyrillique, confirmant leur présence en Ukraine et leur utilisation sur le champ de bataille : [ traduction approximative ] "Pour les enfants d'Odessa avec haine, sans respect".

Pour rappel, cette bombe respecte des standards OTAN et de nombreux avions de combat peuvent transporter cette munition. Cependant, la flotte d'avions ukrainiens est d'origine soviétique et donc, n'a jamais été pensée pour transporter ce genre de munition : avions de combat MiG-29 et Su-27, bombardiers tactiques Su-24 ou encore avions d'attaque Su-25. De fait, les ingénieurs français et ukrainiens ont réussi à adapter au moins l'un de ces modèles d'appareils pour pouvoir emporter et larguer ce type de munition.