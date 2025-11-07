Après le retrait d’EasyJet, le trafic à Blagnac bat de l’aile

La situation reste complexe pour Aéroport Toulouse Blagnac , qui n’est toujours pas parvenu à faire revenir son trafic passager aux niveaux pré-Covid. Au cours du troisième trimestre, ATB a compté 1 926 642 passagers, ce qui correspond à 77% du trafic à la même période en 2019.

Retrait d’EasyJet

Le départ de la compagnie low-cost britannique a entraîné la suppression de plusieurs lignes nationales, à savoir la desserte de Rennes et de Lille. Les vols entre Paris et Toulouse assurés par air France sont aussi en décroissance, avec une perte de 800 000 passagers en cinq ans. L’international reste majoritaire avec les deux tiers des passagers, mais diminue également. EasyJet a toutefois annoncé la réouverture de la desserte de Londres et Marrakech depuis Toulouse. Après avoir ouvert sa ligne il y a deux ans, Air Canada a annoncé augmenter la liaison avec Montréal.

Le trafic de fret a légèrement progressé (+ 3%) avec 7510 tonnes au troisième trimestre 2025, mais ne correspond qu’à 48% du tonnage transporté la même période en 2019. La situation est donc transitoire après le retrait d’EasyJet mais ATB peine à atteindre ses performances de 2019.