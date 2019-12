Le groupe Eiffage reprend les 49,99 % d'Aéroport Toulouse-Blagnac

Le groupe Eiffage a finalisé ce jour l’acquisition de 49,99 % du capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB) auprès du fonds chinois Casil Europe qui regroupe les entreprises Friedmann Pacific Asset Management et Shandong Hi Speed Group. Devant le refus de l'Etat français de lui vendre sa participation de 10,1 %, le fonds Casil Europe avait décidé de revendre ses parts. C'est donc le groupe Eiffage qui s'invite au capital de Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), société concessionnaire jusqu’en 2046 du cinquième aéroport français avec un trafic de 9,6 millions de passagers en 2018. Le groupe Eiffage indique que cette acquisition de près de 500 M€ s'inscrit dans sa stratégie "visant à diversifier son portefeuille de concessions ainsi qu'à en allonger la durée, dans les territoires où le groupe est durablement implanté". Et de rappeler qu'il a "régulièrement coopéré avec les équipes d’ATB dans ses différents métiers". Les autres actionnaires de Aéroport Toulouse-Blagnac sont le conseil départemental de la Haute-Garonne, le conseil régional d’Occitanie, la CCI de Toulouse et Toulouse Métropole, qui détiennent à eux quatre 40% du capital.