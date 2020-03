APG Airlines est certifiée IOSA

La plus haute certification de sécurité aérienne

La compagnie aérienne régulière APG Airlines, créée par APG (Air Promotion Group) et qui opère un ligne Toulouse-Lorient à raison de plusieurs vols par semaine, opérés en Beechcraft 350 de 8 places, vient d'obtenir sa certification IOSA (IATA Operational Safety Audit). Ce label est devenu la plus haute certification internationale pour les compagnies aériennes. Ce programme permet la vérification des procédures d'exploitation des transporteurs aériens et plus amplement l'évaluation de la gestion de l'exploitation et des processus de contrôle des compagnies aériennes aux meilleurs standards.

Plateforme interlignes

APG Airlines a été aussi agréée membre IATA. La compagnie peut ainsi fonctionner tout à fait librement dans sa deuxième fonction : celle d'une gigantesque plafeforme interlignes pour près de 100 compagnies aériennes dans le monde (notamment celles de bout de lignes), via le produit APG IET (APG Interline Electronic Ticketing).