Antonov a débuté l'assemblage du premier An-178 de série

Un premier tronçon avant d'An-178...

Antonov a achevé l’assemblage d’un fuselage du premier des trois An-178 commandés par le ministère de la Défense de l’Ukraine. Le contrat en bonne et due forme a été signé le 29 décembre 2020. L’aile, l’empennage, les systèmes et les détails de la cellule de cet An-178 sont construits à l’usine Antonov. L’achèvement de l’assemblage de la cellule est prévu pour la fin de cette année. La production à destination des deuxième et troisième avions est en cours.

...Sur trois appareils pour le ministère de la Défense de l'Ukraine

L'An-178 appartient à une famille d'appareils dont les origines sont celles des An-148 et An-158, ce dernier étant un appareil régional en service depuis 2009. Il retient entre 50 à 60 % des composants cellule et des équipements de son prédécesseur, l'An-158. Le fuselage élargi (3,85 m par rapport à l'An-158, qui était de 3,35 m) avec la rampe de chargement arrière, le caisson central de voilure et le train d'atterrissage avec roues en tandem sont entièrement nouveaux.

Une capacité de transport de 16 à 18 t

L'An-178 vise, sur le segment civil, le segment de marché des avions de transport avec une capacité de transport de 16 à 18 t. C'est également le successeur naturel du vieil Antonov An-12 datant de l'époque soviétique dont 1 253 furent produits entre 1957 et 1972 et qui sont toujours en service, notamment en Afrique et en Asie. La soute fret de l'An-178 est d'un volume similaire à celle de l'An-12, mais elle est pressurisée, ce qui permet à l'appareil d'être utilisé pour transporter des passagers, notamment dans le rôle d'appareil d'évacuation médicale. La capacité de transport de charge est similaire,mais elle peut se faire sur des distances bien supérieures. L'An-178 peut ainsi transporter 10 t sur 4 000 km, soit 800 km de plus que l'An-12.