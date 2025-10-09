Anduril et Raytheon testent un nouveau moteur pour les missiles air-air
Antony Angrand
publié le 09 octobre 2025 à 14:21

Anduril Industries et Raytheon ont mené à bien un essai statique de mise à feu d'un moteur-fusée à propergol solide (SRM) avancé doté d'une configuration à grain hautement chargé (HLG). Cette nouvelle architecture de moteur permettrait d'utiliser des volumes nettement plus importants de propergol énergétique, ce qui se traduit par une impulsion spécifique accrue et des performances améliorées du moteur fusée. Ces améliorations se traduisent directement par une portée accrue et un avantage tactique accru.

Une configuration à grain hautement chargé (HLG)

Anduril Industries, mieux connu pour ses drones et l'équipementier Raytheon ont mené à bien un essai statique de mise à feu d'un moteur-fusée à propergol solide (SRM) avancé doté d'une configuration à grain hautement chargé (HLG). Les deux partenaires annoncent une avancée majeure dans la technologie de propulsion des systèmes d'armes air-air. L'essai a été réalisé en partenariat avec la division Technologies avancées de Raytheon et la Direction des munitions du Laboratoire de recherche de l'armée de l'air américaine. Il a permis de valider les performances d'un SRM à paroi épaisse configuré en HLG et assemblé par Anduril.

Des volumes plus importants de propergol énergétique

La conception HLG a été développée et réalisée par Anduril à l'aide de la technologie du Naval Air Weapons Station China Lake, soit le centre de recherches pour l'armement de l'aéronavale américaine. Le département Advanced Technology de Raytheon a apporté son expertise technique et assuré la supervision tout au long des phases de développement, de conception et d'exécution des essais menés par Anduril. Cette conception permet d'utiliser des volumes nettement plus importants de propergol énergétique, ce qui se traduit par une impulsion spécifique accrue et des performances améliorées du moteur fusée. Ces améliorations se traduisent directement par une portée accrue et un avantage tactique accru. 

09/10/2025 14:21
