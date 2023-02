Ampaire va modifier jusqu'à six Grand Caravan d'Azul Conecta

6 Grand Caravan et une lettre d'intention de commande

Ampaire a annoncé aujourd'hui une lettre d'intention de commande pour transformer jusqu'à 6 Grand Caravan d'Azul Conecta en Eco Caravan d'Ampaire. L'Eco Caravan adopte un groupe motopropulseur hybride-électrique et le bloc-batterie AMP-H570. La compagnie aérienne régionale est une filiale d'Azul, la plus grande compagnie aérienne du Brésil en termes de nombre de passagers, de départs et de villes desservies.

9 millions de dollars de subventions pour Ampaire

La commande d'Azul Conecta fait suite au premier vol de l'Eco Caravan en novembre 2022 et à l'annonce quelques jours plus tard d'un contrat de 9 millions de dollars du ministère américain de l'énergie pour aider Ampaire à faire progresser les systèmes afin qu'ils soient prêts pour la certification FAA et la production en série. Azul Conecta dessert 84 destinations au Brésil avec une flotte de 27 Caravan. L'Eco Caravan répondra aux objectifs du transporteur régional, à savoir réduire les coûts d'exploitation d'au moins 25 % ou plus, tout en faisant progresser les objectifs de durabilité du transporteur et en s'intégrant parfaitement à ses opérations actuelles. Azul a commandé des kits de mise à niveau pour sa flotte de Caravan car elle considère la solution hybride-électrique comme le moyen le plus rapide de déployer des technologies durables, au bénéfice des passagers et de l'environnement.

Hybride-électrique

L'AMP-H570 est un moteur hybride, mêlant combustion interne et électrique. Installé sur le Grand Caravan, il permet de réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 70 % selon Ampaire. Les émissions sont proches de zéro lorsque en utilisant du carburant aviation durable (SAF). Le coût d'exploitation est réduit de 25 % ou plus, selon la route sélectionnée. Le coût par siège-mile disponible est proche de celui de la voiture, avance Ampaire.

Autonomie et charge utile du Grand Caravan conservées

La conversion hybride-électrique préserve la capacité d'autonomie et de charge utile du Cessna Grand Caravan, qui peut transporter jusqu'à neuf passagers ou plus de 1,1 t de fret. L'autonomie maximale est de plus de 1 100 nautiques (soit un peu plus de 2037 km) , dépassant celle du Grand Caravan. Alors qu'Azul Conecta va développer des stations de recharge, l'Eco Caravan peut fonctionner indépendamment de l'infrastructure de recharge si nécessaire, offrant toute la flexibilité des avions actuels.

Un STC en 2024

Ampaire travaille avec la FAA pour certifier l'Eco Caravan en 2024 dans le cadre d'un certificat de type supplémentaire (STC). L'approche d'Ampaire diffère des autres en ce sens qu'elle ne nécessite pas une certification complète de l'appareil, qui peut prendre du temps et être très coûteuse. Ampaire travaillera avec l'aide d'Azul Conecta pour obtenir une certification supplémentaire auprès de l'ANAC du Brésil.