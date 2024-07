American Airlines s'engage à acheter 100 moteurs à hydrogène ZeroAvia

100 moteurs électriques et un investissement supplémentaire

Universal Hydrogen vient à peine de fermer ses portes qu'American Airlines a annoncé le 2 juillet 2024 qu'elle avait conclu un accord d'achat conditionnel avec ZeroAvia, portant sur 100 moteurs électriques à hydrogène destinés à propulser des avions à réaction régionaux sans aucune émission en vol, à l'exception de la vapeur d'eau. Et sans doute pour tenter de s'assurer de la pérennité de la société, American a également augmenté son investissement dans ZeroAvia. Historiquement, American a réalisé son premier investissement dans ZeroAvia en 2022 et a maintenant participé au tour de table de la série C de la société. L'accord sur le moteur fait suite au protocole d'accord annoncé par les deux entreprises en 2022.

Objectif CRJ700 et équivalent

ZeroAvia effectue des essais en vol sur un prototype d'avion de 20 places. Elle conçoit également un moteur pour des avions tels que le Bombardier CRJ700, qu'American exploite sur certaines liaisons régionales. ZeroAvia a soumis à la certification son premier groupe motopropulseur pour des avions d'une capacité maximale de 20 places, avec pour objectif la fin de l'année 2025, et travaille sur un groupe motopropulseur plus important pour des avions d'une capacité de 40 à 80 places d'ici à 2027. ZeroAvia a obtenu des certificats expérimentaux pour tester ses moteurs dans trois avions bancs d'essai distincts auprès de la FAA et de la CAA et a franchi d'importantes étapes en matière d'essais en vol.

American investit également dans le carburant durable

De son côté, American a réalisé des investissements de pointe dans le domaine du développement durable, notamment en concluant un accord d'achat avec Infinium, un producteur de carburant aviation durable à faible teneur en carbone de nouvelle génération, et en devenant le premier client du processus innovant et permanent d'élimination du carbone mis au point par Graphyte.