Amentum signe contrat de recherche C5ISR de 327 millions de dollars avec l'Armée Américaine

Amentum a reçu un contrat de cinq ans avec une valeur maximale de 326,9 millions de dollars de l'armée américaine pour continuer son travail sur les systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'ordinateurs, de cyber, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C5ISR). Amentum va concevoir, intégrer et tester des technologies et des systèmes de prototype avancés. L'armée gère le programme depuis ses terrains d'essai dans le Maryland.

Dans le cadre de ce contrat, Amentum fournira des solutions technologiques et d'ingénierie pour des projets de prototypage). Ces projets de modernisation et d'intégration d'ingénierie soutiennent directement les besoins techniques du combattant. Amentum fournit un appui à plusieurs bureaux de gestion de programmes militaires, notamment le Combat Capabilities Development Command de l'USArmy (DEVCOM), le réseau tactique d'information du combattant (WIN-T), le commandement de mission, les radars, le Distributed Common Ground System-Army (DCGS-A), le commandement des opérations spéciales et le corps des Marines (USMC).