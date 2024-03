Alternativ Technology innove dans le secours aérien

Primo-intervention

Quatre ans après sa création dans la périphérie de Chambéry, Alternativ Technology entend profiter des innovations qu’elle a réalisées dans le domaine des génératrices électriques portables pour pénétrer le marché du secours aérien. Ce dernier est estimé à 5 Md€ par an et devrait continuer à croître rapidement du fait, notamment, du dérèglement climatique et de l’augmentation des besoins d’intervention