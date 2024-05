Alliances aériennes globales : SAS frappe à la porte de SkyTeam

L'entrée officielle de SAS dans SkyTeam a fait un grand pas avec la signature de "l'Alliance Adherence Agreement" le 29 avril dernier. La finalisation d'adhésion va se faire à partir du 1er septembre, date à laquelle la compagnie scandinave intégrera de manière opérationnelle l'alliance réunie autour d'Air France-KLM et Delta. Un transfert tout à fait symbolique, puisque SAS était l’un des cinq membres fondateurs de Star Alliance, le 14 mai 1997. Les clients de SAS pourront alors bénéficier d'une connectivité vers le réseau de plus de 1 060 destinations de SkyTeam qui inclut des villes qui n'étaient auparavant pas desservies par SAS notamment en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.

Air France-KLM, actionnaire à 19,9% de SAS

C'est le 3 octobre 2023 que le conseil d'administration de SAS avait annoncé que le consortium formé par Air France-KLM, le fonds d'investissement Castlelake, et Lind Invest ApS avait été désigné dans le processus de recapitalisation de la compagnie scandinave en recherche de nouveaux partenaires. L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars, dont 109,5 millions de dollars investis en actions ordinaires et 35 millions de dollars en obligations convertibles garanties. A l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire maximum de 19,9% dans le capital social de SAS AB. Selon l'agence Reuters, une autre part d'environ 32% sera dévolue au fonds d'investissement Castlelake, et une part de 8,6% du capital serait attribuée à la société d'investissement danoise Lind Invest ApS. L'Etat danois ne garderait donc qu'une part de 26% dans le capital de SAS. A noter que la compagnie scandinave, très fortement touchée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, est entrée sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et qu’elle en a profité pour se restructurer. Elle vise désormais une sortie du chapitre 11 quasi simultanée avec son entrée dans SkyTeam.

Parmi les autres adhésions en cours, citons celle très prochaine d’Oman Air à l’alliance oneworld, cette fois. La compagnie aérienne omani, qui est parrainée à cette occasion par Qatar Airways, a annoncé son processus d’adhésion à l’alliance réunie autour d’IAG et Qantas en juin 2022 et devrait intégrer l’alliance de manière totalement opérationnelle à partir de juin 2024. Quand le processus sera finalisé, Oman Air deviendra le quatorzième membre de l’alliance oneworld. Une année toute symbolique puisque, le 1er février 2024, l’alliance oneworld a fêté ses 25 ans d’existence. Rappelons que Oman Air vole déjà vers les hubs de cinq compagnies déjà membres de oneworld : Amman, Colombo, Doha, Kuala Lumpur et Londres-Heathrow et a aussi des accords de partages de codes avec Malaysia Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian et SriLankan Airlines. Précédemment, le dernier membre à avoir intégré l’alliance oneworld est la compagnie américaine Alaska Airlines, en mars 2021. Cette dernière pourrait d’ailleurs attirer avec elle un tout nouveau membre pour l’alliance, la compagnie Hawaiian Airlines, dont Alaska Airlines a annoncé le rachat en décembre 2023.

Air Europa, proche de quitter SkyTeam

L’autre compagnie qui pourrait prochainement intégrer l’alliance oneworld, par le jeu des rachats et acquisitions, est la compagnie espagnole Air Europa, pour l’instant toujours membre de l’alliance SkyTeam. Le souhait d'IAG d'acquérir Air Europa date de 2019, avec à l'époque un prix de rachat proposé de 1Md€. Le projet avait été bouleversé par la survenance de la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie de la Covid-19. IAG avait d'abord divisé par deux son offre initiale et s'était confrontée aux fortes réticences de la Commission européenne, inquiète d'une réduction de la concurrence sur le marché espagnol (le groupe regroupant déjà, rappelons-le, Iberia et Vueling) et sur les liaisons long-courrier entre Madrid et l'Amérique Latine. Ces vents contraires avaient conduit IAG à annoncer à la mi-décembre 2021 la résiliation de l'accord d'achat d'origine. À la faveur de la reprise post Covid-19, IAG a réactivé son projet. Le 24 février 2023, IAG a annoncé le rachat de la compagnie Air Europa auprès de son actionnaire majoritaire, la firme espagnole Globalia pour la somme de 500M€.

Mais les inquiétudes de la Commission européenne ont subsisté. Alors que Bruxelles a été notifiée du rachat d'Air Europa, le 11 décembre 2023, elle a là encore ouvert une enquête approfondie le 24 janvier 2024. La Commission craignait, à titre préliminaire, que « l'opération ne réduise la concurrence sur le marché du transport aérien de passagers sur plusieurs liaisons intérieures, court-courriers et long-courriers, à l'intérieur et en dehors de l'Espagne ».

La Commission dispose à présent de 90 jours ouvrables à partir de la date de l'ouverture de l'enquête approfondie et devrait donc rendre sa décision le 7 juin prochain. Là encore, la Commission précise que « l'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de la procédure». Du côté d'IAG, peut-être parce qu'il s'agit d'une deuxième tentative, on semble décidé à faire preuve d'une très grande docilité vis-à-vis des concessions demandées par la Commission européenne. « Nous avons présenté (à la Commission européenne) un ensemble très ambitieux de mesures correctives», a indiqué le directeur général d'IAG, Luis Gallego, dans un entretien au quotidien économique espagnol Cinco Dias. « Nous sommes prêts à céder l'équivalent de 40% des liaisons opérées par Air Europa à d'autres compagnies aériennes », soit « plus du double» de ce qui avait été proposé initialement, détaille-t-il. Dans le cadre des discussions avec la Commission européenne, « nous avons analysé chaque liaison» aérienne «pour détecter tout problème de concurrence », assure le responsable d'IAG. «Nous garantissons qu'après la clôture de cette transaction, il n'y aura pas une seule liaison où Iberia et Air Europa opéreront de façon exclusive: il y aura toujours un concurrent», assure Luis Gallego.

Un chassé croisé entre ITA Airways et TAP Air Portugal ?

De la même manière, le rachat en cours de la compagnie italienne ITA Airways par Lufthansa est lui aussi à l’examen d’une enquête approfondie de la Commission Européenne. Même si Lufthansa a tendance à jouer le chaud et froid et a menacé de « se désengager » si les exigences de Bruxelles étaient trop étendues, il serait étonnant que la compagnie allemande abandonne un dossier très long dans lequel elle s’est très fortement engagée. Si la reprise d’ITA Airways par Lufthansa va à son terme, la sortie de SkyTeam d’ITA Airways (qui avait pris la suite dans l’alliance d’Alitalia) et son entrée dans Star Alliance devraient rapidement être planifiées. A moyen terme, c’est aussi la compagnie TAP Air Portugal, pour l’instant membre de Star Alliance, qui pourrait tomber dans l’escarcelle de Air France-KLM et donc passer chez SkyTeam. Le groupe franco-néerlandais a réaffirmé son intérêt pour devenir le partenaire stratégique de la privatisation de la compagnie portugaise, mais pour l’instant la procédure a pris du retard en raison de la crise politique qui a suivi la démission du Premier ministre portugais Antonio Costa. L’approche plus en douceur d’Air France-KLM dans le dossier SAS, avec une prise de participation de 20% du capital dans un premier temps, pourrait être séduisante pour le processus engagé avec TAP Air Portugal, puisque le gouvernement portugais a d’ores et déjà annoncé qu’il souhaitait préserver l’identité de marque du transporteur aérien portugais.