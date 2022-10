Alliances aériennes globales : le quadrillage s'intensifie

Virgin Atlantic vient d'annoncer qu'elle allait rejoindre l'alliance SkyTeam au début de l'année 2023. Elle sera le dix-neuvième membre de l'alliance (la compagnie russe Aeroot ayant été suspendue de l'alliance le 27 avril 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie). Les autres membres de l'alliance sont Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern Airlines, CSA, Delta, Garuda Indonesia, ITA Airways, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, Tarom, Vietnam Airlines et Xiamen Airlines."

Des liens déjà étroits

Virgin Atlantic sera le premier membre britannique de l'alliance et apportera de nouvelles liaisons et correspondances à l'alliance sur l'axe transatlantique, au départ de Londres Heathrow et Manchester. Rappelons que Virgin Atlantic est déjà membre de la co-entreprise (joint-venture) qui est entrée en action sur les liaisons transatlantiques avec Air France-KLM et Delta. Les quatre partenaires font toit commun au terminal" 3 de Londres Heathrow à côté de deux autres partenaires de SkyTeam, Aeromexico et China Eastern. Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic ont lancé leur co-entreprise élargie sur les vols entre l'Europe, le Royaume- Uni et l'Amérique du Nord en février 2020. Ce partenariat permet d'avoir accès à plus de 341 vols transatlantiques par jour, couvrant les dix principales routes en service direct, avec une correspondance assurée vers 238 villes en Amérique du Nord, 98 en Europe et seize au Royaume-Uni et un choix de 110 routes transatlantiques sans escale." La co-entreprise représente environ 23"% de la capacité transatlantique totale, fret et passagers confondus. Son chi¡re d'a¡aires annuel combiné est estimé à 13"Md€. Air France, KLM et Delta sont associées dans une joint-venture transatlantique depuis 2009. De leur côté, Virgin Atlantic et Delta ont un accord de partenariat concernant les vols reliant le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord depuis 2013. En 2019, les compagnies ont ouvert lavoie à une coopération élargie avec l'annonce du premier accord de partage de codes entre Air France, KLM et Virgin Atlantic suivant les termes d'un partenariat conclu en 2017. Cet accord a permis aux passagers de Virgin Atlantic d'accéder à 58 nouvelles routes transatlantiques au départ de dix-huit aéroports britanniques via Paris et Amsterdam. De leur côté, Air France et KLM ont élargi leur o re à 24 nouvelles routes opérées par Virgin Atlantic et Delta au départ du Royaume-Uni et à destination de l'Amérique du Nord, notamment via Londres- Heathrow et Manchester. La gouvernance de l'entreprise commune est exercée à parts égales par les groupes Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic. L'accord de 2017 comprenait aussi, initialement, une entrée au capital de Virgin Atlantic de Air France-KLM qui devait prendre 31'% du capital de la compagnie britannique pour un montant de 240'millions. Cela aurait fait du groupe franco-néerlandais le deuxième actionnaire de Virgin Atlantic, derrière Delta (49'%), le groupe Virgin ne gardant que 20'% du capital. Mais ˜ nalement, Richard Branson a renoncé, le 3 décembre 2019, et le groupe Virgin a donc gardé sa participation majoritaire de 51' % dans la compagnie aérienne.' L'annonce de Virgin Atlantic suit d'environ six mois celle qui avait été faite en juin dernier et qui concerne Oman Air. Après l'avoir évoqué depuis plusieurs semaines, la compagnie Oman Air a officiellement posé sa candidature à une adhésion à l'alliance oneworld, appuyée par Qatar Airways, en tant que sponsor, lors de l'Assemblée Générale de l'IATA (Association internationale du transport aérien) réunie à Doha (Qatar). La candidature a été acceptée par le Conseil de gouvernance de l'alliance qui regroupe les représentants de toutes les compagnies membres de l'alliance. Oman Air devrait finaliser son adhésion à l'horizon 2024, date à laquelle les clients de Oman Air pourront bénéficier de tous les avantages liés aux services de l'alliance. Les membres du programme de ˜ délité de Oman Air, Sindbad, pourront aussi gagner et échanger des miles sur tous les autres programmes des compagnies membres et accéder aux salons d'aéroports. L'entrée d'Oman Air dans oneworld fait de cette dernière la seule alliance aérienne globale à avoir trois de ses membres issus de la région du Moyen-Orient, avec Qatar Airways et Royal Jordanian. L'adhésion de Oman Air ajoutera de nombreuses nouvelles destinations dont Duqm et Khasab à Oman et Chittagong (Bangladesh). Les membres Emerald et Sapphire de oneworld, ainsi que les passagers des classes premium pourront aussi accéder aux salons Oman Air de Mascate, Salalah et Bangkok.'

Quatorzième ou quinzième ?

Créée en 1993, Oman Air dessert 41 destinations dans plus de vingt pays et opère une flotte d'une quarantaine d'avions. Elle opère des routes vers cinq hubs principaux de Oneworld:Amman, Colombo, Doha, Kuala Lumpur et Londres- Heathrow, et dispose de partage de codes avec quatre membres de Oneworld:Malaysia Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian et SriLankan Airlines. Après son entrée dans oneworld, Oman Air sera le troisième membre à ‰naliser son adhésion en cinq ans, après celle de Royal Air Maroc en avril 2020 et celle d'Alaska Airlines en mars 2021. Oneworld compte, pour l'instant, treize membres, depuis que la compagnie russe S7 Airlines a été «suspendue temporairement » de l'alliance le 21 avril 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Paci‰c, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines, Royal Air Maroc et SriLankan Airlines). Oman Air sera donc le quatorzième membre de l'alliance. L'adhésion suivante à oneworld pourrait venir d'Afrique. Dans une déclaration récemment envoyée au site internet spécialisé Business Traveler, la compagnie africaine RwandAir a clairement fait état de son intention de se porter candidate à une adhésion à oneworld. «Alors que nous continuons à étendre notre partenariat avec Qatar Airways, nous cherchons toujours des moyens d'améliorer notre ožre client et notre portée mondiale. Nous explorons donc la possibilité d'entrer dans l'alliance oneworld. Cela conviendrait parfaitement à RwandAir et nous aiderait à nouer des liens plus étroits avec des partenaires aériens partageant les mêmes idées à l'étranger », explique ainsi Yvonne Makolo, PDG de RwandAir. La compagnie nationale rwandaise été créée en décembre 2002. Elle dessert une trentaine de destinations avec une flotte de douze appareils (un Airbus A330-200, un Airbus A330-300, trois Boeing 737-700, quatre Boeing 737- 800, deux Bombardier CRJ- 900, deux Bombardier Dash 8 Q400) et a toujours en commande deux Airbus A330-900 et deux Boeing 737 MAX8. La compagnie rwandaise a conclu, à la ‰n de l'année 2021, un accord de partage de codes global avec Qatar Airways. Elle a lancé une liaison entre son hub de Kigali et Doha, où elle peut avoir accès à tout le réseau de correspondances de Qatar Airways. Inversement, l'accord renforce la présence de Qatar Airways en Afrique de l'Est avec notamment un accès vers Bujumbura (Burundi), Kinshasa et Lumbumbashi (République Démocratique du Congo), via le hub de Kigali. Les deux compagnies ont, par ailleurs, annoncé une réciprocité de leurs programmes de fidélisation permettant aux membres du Dream Miles de RwandAir et ceux du Privilege Club de Qatar Airways d'accéder à leurs destinations respectives, d'accumuler et d'échanger des miles sur leurs réseaux réciproques. Les passagers auront également accès aux salons des compagnies aériennes dans leurs hubs respectifs à Doha et Kigali.

Changement de stratégie dans le Golfe ?

L'adhésion d'Oman Air à l'alliance oneworld semble montrer que les compagnies du Golfe qui, à part Qatar Airways, étaient pour l'instant rétives à intégrer une alliance aérienne globale, sont peut-être en train de changer de stratégie. En 2018, Etihad Airways, la compagnie d'Abou Dhabi, avait évoqué l'éventualité d'une adhésion à Star Alliance, s'appuyant sur un accord de coopération sur le catering et la maintenance avec le groupe Lufthansa. Un revirement pourrait aussi venir d'Emirates qui, jusque-là, a toujours tenu à son indépendance et a préféré renforcer son hub de Dubaï. À la mi-septembre, la compagnie de Dubaï a o®cialisé un partenariat stratégique avec la compagnie américaine United Airlines. À partir du mois de novembre, les clients Emirates voyageant à Chicago, San Francisco et Houston, pourront facilement connecter avec les vols United depuis et vers près de 200 villes du continent américain, avec un seul billet. Les deux compagnies mettront en place un accord interligne dans les huit aéroports américains desservis par Emirates:Boston, Dallas, Los Angeles, Miami, New YorkJFK, Orlando, Seattle et Washington DC. De plus, à compter de mars 2023, United desservira la ligne New York/Newark-Dubaï en direct. En prolongation, les clients pourront se rendre vers plus de 100 villes grâce à Emirates ou à sa ‰liale Flydubai. Cet accord a aussi une portée historique dans la mesure où il clôt une longue période d'hostilité ouverte depuis que l'accord de ciel ouvert entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, signé en 1999, a permis aux compagnies du Golfe de fortement monter en puissance sur le marché américain. Les grandes compagnies américaines ont tenté de convaincre d'abord l'administration Obama, puis Trump de revenir sur les accords de ciel ouvert. Ces dernières dénonçaient une concurrence déloyale liées aux aides qui étaient apportées à Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways par leur État d'origine. Entre temps, la crise du transport aérien international liée à la pandémie de la Covid-19 est passée par là et les compagnies américaines ont été, elles-mêmes, largement aidées par l'État fédéral américain...Si on ajoute au partenariat stratégique avec United Airlines le fait qu'Emirates a aussi conclu un partenariat en juillet 2022 avec Air Canada ouvrant la voie à «une relation d'exploitation à codes multiples »réciproque, il y a ainsi coup sur coup deux annonces effectuées avec deux compagnies majeures de Star Alliance, ce qui n'est peut-être pas tout à fait un hasard et laisse entrevoir une future adhésion à la première alliance aérienne globale.

