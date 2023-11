Allemagne : l'Eurofighter de guerre électronique pour 2030

Actuellement, la flotte d'appareils de la Luftwaffe comprend des Tornado ECR. Ces appareils sont spécialisés dans les missions de reconnaissance et de guerre électronique (ECR). Notamment équipés de missiles anti-radars AGM-88 Harm, ils peuvent par exemple aveugler les systèmes antiaériens ennemis en détruisant les radars ennemis, ou directement détruire le système antiaérien si ce dernier est équipé d'un radar. Le conflit ukrainien démontre l'importance de ces missions SEAD (suppression des défenses aériennes ennemies) et la Luftwaffe compte bien garder cette capacité. Pour ce faire, elle se doit de remplacer ces anciens Tornado ECR par de nouveaux appareils. L'Eurofighter Elektronischer Kampf (EK, soit guerre électronique) est ainsi né !

Un projet devenu réalité

Après des discussions, annonces de partenariats avec diverses entreprises aéronautique, l'Eurofighter EK vient de faire un grand pas ! Après la confirmation de budget au Bundestag, Airbus a confirmé dans un communiqué de presse ce 29 novembre que l'Eurofighter EK sera bel et bien développé pour les besoins de la Luftwaffe. Cette confirmation budgétaire confirme de fait que l'Eurofighter EK remplacera bel et bien le Tornado ECR au sein de la Luftwaffe.

"La guerre électronique et la reconnaissance sont une exigence importante de l'OTAN : les conflits actuels et la situation de sécurité actuelle montrent à quel point ces deux capacités sont importantes [...] À cet égard, la décision du gouvernement allemand d'inclure une capacité aussi importante que la guerre électronique dans le portefeuille de capacités de l'Eurofighter est une mesure importante. EK ajoutera cette capacité importante au spectre opérationnel déjà large de l'Eurofighter tout en renforçant la souveraineté et l'autonomie européennes." Michael Schöllhorn, PDG d'Airbus Defence and Space.

Airbus travaille actuellement avec la BAAINBw, la Luftwaffe et le Bundeswehr Aviation Office pour l'établissement d'un calendrier pour la conversion de 15 Eurofighter. Cependant, une date est déjà connue : pour 2030, l'Eurofighter EK devra être certifié pour les opérations OTAN. Dernier frein institutionnel : la signature du contrat. Concrètement, il sera signé entre Eurofighter GmbH (responsable programme) et la NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) et ce, pour la fin de cette année.

Quelles capacités ?

En termes capacitaires, Saab avait déjà annoncé le 16 juin 2023 dernier la sélection de sa suite de guerre électronique Araxis pour l'Eurofighter EK. L'entreprise suédoise était déjà connue dans ce domaine, cette dernière étant également en charge des systèmes de guerre électronique des Tornado ECR de la Luftwaffe et ce, depuis 1999. La capacité offensive est également connue : Northrop Grumman fournira son missile anti-radar AGM-88E AARGM.

Comme présenté dans l'image de couverture de l'article, l'Eurofighter EK sera aussi capable de transporter des missiles air-air IRIS-T (courte à moyenne portée, guidage infrarouge) ou encore le missile air-air Meteor (longue portée, guidage radar actif). Cependant, en configuration full SEAD, il faut s'attendre à un appareil qui sera capable de détecter et de brouiller des radars, qui disposera d'une suite d'autoprotection pour faire face aux menaces de missiles à guidage radar ou infrarouge mais aussi d'une intelligence artificielle embarquée pour faciliter l'analyse des données récoltées par les capteurs et bien évidemment, une capacité offensive, avec l'AARGM.