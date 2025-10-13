Alice Rufo, la femme pressée

La surdouée

Affectée au ministère des affaires étrangères à la direction Afrique du nord Moyen Orient, la surdouée embraie quasi directement au SGDSN sur le livre blanc de 2011 comme rapporteure de la mission d'actualisation. Comme les journées ont 24h, elle cumule aussi avec un poste de maître de conférences (chargée de cours en petit groupe) en droit public et en culture générale (deux matières distinctes).

Étoile filante

Un petit tour à la direction des affaires stratégiques, puis elle rejoint l'Elysée comme conseillère technique pour les affaires stratégiques et l'Asie Pacifique, puis en charge des sommets internationaux, de l'Amérique et de l'Asie-Pacifique. Elle est alors nommée conseillère référendaire à la Cour des Comptes où elle exerce brièvement avant de retrouver le pôle diplomatique de l'Elysée en 2017. Caucase, Russie, Turquie, Réfugiés pendant presque deux ans, elle est reconnue en 2019 pour sa capacité à devenir l'adjoint du sherpa -le diplo de l'Elysée- et rajoute à son sac à dos Bergen (celui du Menhir) les affaires stratégiques et le désarmement en 2020.

Le grand bain

Emmanuel Macron ne cache pas sa volonté d'avoir au moins deux noms, un homme une femme, pour chaque nomination. Il choisit la femme, Alice Rufo, comme directrice générales des relations internationales et stratégiques, en 2022. Elle prend la barre le 1er novembre. Son nom avait été murmuré il y a seulement quelques jours. A bas bruit, Alice Rufo a réussi tout ce qu'elle lancé en 15 ans, maintenant c'est le grand bain, celui de la politique. L'eau peut être piquante, froide, remplie de requins, mais elle sait manifestement nager. Reste à savoir combien de temps durera le bain, et quelle sera la piscine suivante.