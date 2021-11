Akasa Air choisit le turboréacteur LEAP-1B

Leap-1B pour les 737 MAX indiens

Akasa Air a annoncé le 17 novembre 2021 l’achat de moteurs LEAP-1B afin d’équiper ses appareils Boeing 737 MAX. L’accord inclut aussi des moteurs de rechange ainsi que des contrats de service pour une valeur estimée à près de $4,5 milliards au prix catalogue. Avec cet accord d'achat et de services, Akasa Air disposera dès le premier jour de ses opérations d'un programme de maintenance innovant et complet délivré par CFM.

600 moteurs...



L'aventure de CFM en Inde a débuté au début des années 1990 lorsque le motoriste y a livré les premiers moteurs CFM56. La société a développé

une relation avec les principales compagnies aériennes indiennes et joue un rôle clé dans la croissance continue du marché domestique indien. A ce jour, près de 600 moteurs sont opérés par des compagnies aériennes du sous-continent indien et plus de 1 700 moteurs LEAP sont en commande.

...Et plus de 600 biréacteurs 737 MAX livrés



Le moteur LEAP-1B est entré en service sur le Boeing 737 MAX en 2017. Plus de 600 appareils ont été livrés à près de 66 opérateurs dans le monde et la flotte a enregistré à ce jour plus de 2,5 millions d'heures de vol moteur.