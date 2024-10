Aircalin va lancer un Paris-Bangkok le 11 décembre

Aircalin a annoncé récemment le lancement de sa nouvelle ligne Paris-Nouméa via Bangkok à compter du 11 décembre. Commercialisée jusqu’alors en Paris-Nouméa, elle est désormais également ouverte à la vente en Paris-Bangkok. C’est une nouvelle option au départ de Paris-CDG pour se rendre en vol direct vers la capitale thaïlandaise comme destination finale ou le temps d’un stop over gratuit avant de poursuivre son voyage jusqu’en Nouvelle-Calédonie.

La ligne Paris-Bangkok est d’ores et déjà disponible à la réservation pour un premier vol prévu le 11 décembre 2024. Elle sera opérée par les A330neo d’Aircalin à raison de deux fréquences par semaine pour son lancement. Les départs de Paris-CDG auront lieu les mercredis et samedis à 20h30 pour atteindre Bangkok à 14h40 le lendemain (10h10 de vol). Les départs depuis Bangkok auront également lieu les mercredis et samedis, à 9h55, pour une arrivée à Paris-CDG le même jour à 17h25. Les avions opérant la ligne présente trois classes de voyage : business (Hibiscus), premium economy et economy.