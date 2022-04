Aircalin se lancera vers Singapour le 1er juillet

Aircalin reprend des couleurs à la faveur de la reprise du trafic aérien mondial et elle a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Singapour à partir du 1er juillet 2022. La ligne sera opérée deux à trois fois par semaine, en Airbus A330neo, avec un temps de vol de 8h30. La nouvelle ligne Nouméa-Singapour sera une alternative à l'actuelle ligne Tokyo-Nouméa, pour ceux qui, en correspondance, souhaitent se rendre en Nouvelle-Calédonie. Aircalin va d'ailleurs proposer des correspondances de et vers la France et l'Europe, en coopération avec ses partenaires historiques : Air France (partages de codes), KLM, Singapore Airlines et Finnair notamment.

La Nouvelle-Zélande, à partir du 8 mai

Avec la route de Tokyo, exploitée 4 fois par semaine, la desserte de l'Asie comptera donc un vol quotidien et les capacités seront ajustées en fonction des saisons et de la demande des différents marchés. Aircalin va aussi profiter de l'ouverture de Singapour pour proposer un nouvel itinéraire pour rejoindre Tahiti (Polynésie française) via le hub de Singapour et Nouméa. Un des vols hebdomadaires, sera en effet en continuation (le vendredi) et en provenance (le dimanche) de Papeete. A noter aussi que Aircalin a déjà rouvert ses liaisons vers Sydney et Brisbane (Australie), grâce à la réouverture de l'île-continent. La desserte de Auckland doit aussi reprendre à partir du 8 mai.

"Nous nous réjouissons du lancement de la liaison Nouméa-Singapour d'Aircalin à l'aéroport de Changi. Avec plus de 650 vols hebdomadaires vers plus de 30 villes d'Asie du Sud-Est et d'Europe, l'aéroport de Changi est un point d'accès très pratique pour les voyageurs souhaitant visiter la Nouvelle-Calédonie. Le CAG se réjouit de collaborer étroitement avec Aircalin pour aider à promouvoir la Nouvelle-Calédonie en tant que la plus récente destination de vacances pour les résidents de Singapour", déclare Lim Ching Kiat, directeur général du développement de la plateforme aérienne du groupe Changi Airport (CAG).